Côte d’Ivoire - Norvège : aperçu du match de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce que vous devez savoir

Coupe du monde - Phase Finale Dallas Stadium

Le coup d’envoi du match Côte d’Ivoire – Norvège, comptant pour les 1/16^e de finale de la Coupe du monde, sera donné le 30 juin 2026 à 13 h (EST) et 18 h (GMT).

Présentation du match Côte d’Ivoire – Norvège en huitièmes de finale de la Coupe du monde

Dans ce qui s’annonce comme l’un des matchs les plus indécis de ce tour, une sélection ivoirienne audacieuse défie une formation norvégienne emmenée par le meilleur attaquant de la planète. Quelle équipe, séparée de seulement deux places au classement mondial, compostera son billet pour les huitièmes sous la chaleur texane ? Le vainqueur affrontera le Brésil ou le Japon.

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Comment la Côte d’Ivoire et la Norvège en sont arrivées là

Les Ivoiriens ont ouvert le score lors de leurs trois matches de groupe, devenant ainsi la deuxième nation africaine de l’histoire à réaliser cet exploit en Coupe du monde. Une victoire de justesse face à une équipe équatorienne très solide en défense a été suivie d’une défaite douloureuse dans le temps additionnel contre l’Allemagne. Ils ont ensuite redressé la barre en s’imposant 2-0 face à Curaçao, grâce à un doublé de l’ancienne star d’Arsenal, Nicolas Pépé, qui avait jusqu’alors été très critiqué.

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La Norvège a offert un spectacle total à la Coupe du monde. Ses légions de supporters ont dégagé une énergie et une passion immenses grâce à leurs chants enivrants. Sur le terrain, leurs trois rencontres ont produit 15 buts, soit exactement cinq par match. Lors de la dernière, une défaite 4-1 contre la France, le sélectionneur Ståle Solbakken avait laissé au repos plusieurs cadres, dont Erling Haaland, le capitaine Martin Ødegaard et l’espoir Antonio Nusa. Julian Ryerson, préservé lui aussi, devrait retrouver son poste d’arrière droit.

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Des coéquipiers devenus rivaux

Le monde du football ne tarit pas d’éloges sur le talent considérable de l’ailier ivoirien Yan Diomande. Le joueur de 19 ans, qui évolue au RB Leipzig, est courtisé par plusieurs des plus grands clubs européens, et un transfert important devrait avoir lieu cet été. Redouté pour sa vitesse, sa technique et ses dribbles, celui qui serait dans le viseur de Liverpool se retrouvera en confrontation directe avec son coéquipier Antonio Nusa sur le flanc droit de la Norvège, un joueur surnommé « le Neymar norvégien » dans certains milieux. Leur duel pourrait s’avérer décisif pour déterminer le vainqueur.

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Qui pourra arrêter Erling Haaland ?

La machine à buts de Manchester City, Erling Haaland, voudra alourdir son total de quatre réalisations dans l’épreuve. Le meneur de jeu d’Arsenal, Martin Ødegaard, sera son principal fournisseur de passes décisives. Le serial buteur sera toutefois étroitement surveillé par Kouakou Kossounou, défenseur d’Atalanta, et par Ousmane Diomande, talentueux joueur de 22 ans du Sporting Lisbonne.

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Composition probable de la Côte d'Ivoire

Fofana ; Doué, Koussounou, Diomandé, Operi ; Sangaré, Kessié ; Amad, Pepé, Diomandé ; Bonny.

Composition probable de la Norvège

Nyland ; Ryerson, Ajer, Heggem, Møller Wolfe ; Ødegaard, Berge, Aursnes ; Sørloth, Haaland, Nusa.

Effectif de 26 joueurs de la Côte d’Ivoire

Gardiens : Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Koné (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaïkos).

Défenseurs : Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers), Christopher Operi (Istanbul Başakşehir), Ousmane Diomandé (Sporting CP), Guela Doué (Racing Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossonou (Atalanta), Evan Ndicka (AS Rome), Wilfried Singo (Galatasaray).

Milieux de terrain : Seko Fofana (Stade Rennais), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessié (Al Ahli), Christ Oulai (Trabzonspor), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest), Jean-Michael Seri (NK Maribor).

Attaquants : Simon Adingra (AS Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter Milan), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakité (Cercle Bruges), Yan Diomandé (RB Leipzig), Evann Guessand (Aston Villa), Nicolas Pépé (Villarreal), Bazoumana Touré (Hoffenheim) et Elye Wahi (Nice).

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Sélection norvégienne de 26 joueurs

Gardiens : Orjan Haskjold Nyland (Séville), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hambourg SV).

Défenseurs : Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjørn Heggem (Bologne), Leo Skiri Østigård (Gênes), Sondre Langås (Derby County) et Henrik Fåne (Viking).

Milieux de terrain : Martin Ødegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thilo Kehrer (Rangers).

Attaquants : Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atlético de Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

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Actualités des équipes et compositions

La Côte d’Ivoire est dirigée par Emerse Fae ; à ce stade, aucune information confirmée concernant d’éventuelles blessures ou suspensions n’est disponible pour les Éléphants à l’approche de la rencontre. La composition probable n’a pas encore été dévoilée. Des mises à jour seront apportées à l’approche du coup d’envoi.

À ce stade, le sélectionneur norvégien Ståle Solbakken n’a confirmé ni blessure ni suspension. Aucun onze de départ n’a encore été dévoilé. Toute nouvelle information sera communiquée dès qu’elle sera disponible.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

La Côte d’Ivoire aborde la rencontre avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matchs, pour une seule défaite. Sa dernière sortie s’est conclue par un succès 2-0 contre Curaçao en phase de groupes de la Coupe du monde, Nicolas Pépé signant un doublé. Auparavant, les Éléphants avaient perdu 2-1 face à l’Allemagne avant de rebondir en battant l’Équateur 1-0. En préparation, les Éléphants avaient déjà montré leur solidité en battant la France 2-1 puis l’Écosse 1-0, des résultats qui les propulsent vers les phases à élimination directe avec un moral au plus haut.

La Norvège a remporté trois de ses cinq dernières sorties, pour un nul et une défaite. Son dernier match s’est soldé par une défaite 4-1 face à la France lors de la phase de poules, conséquence d’une large rotation d’effectif décidée par Solbakken. Auparavant, elle avait dominé le Sénégal 3-2 et l’Irak 4-1 lors de ses précédentes rencontres de Coupe du monde. Un match nul 1-1 contre le Maroc et une victoire 3-1 face à la Suède lors des matchs amicaux d’avant-tournoi complètent cette série de cinq rencontres. La Norvège a marqué 12 buts au cours de ces cinq matchs et en a encaissé neuf.

Confrontations directes

Aucune donnée sur les confrontations directes entre la Côte d’Ivoire et la Norvège n’est disponible dans l’ensemble de données actuel. Ce match pourrait donc marquer la première rencontre officielle entre les deux nations lors d’une phase finale de Coupe du monde.

Classement

La Côte d’Ivoire a terminé deuxième du groupe E, tandis que la Norvège a pris la deuxième place du groupe I, entraînant ce rendez-vous des seizièmes de finale à Dallas.