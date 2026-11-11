Comment regarder Côte d’Ivoire - Gambie avec un VPN

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Présentation du match

Africa Cup of Nations Qualification - Journée 3 12 nov. 2026 - 14:00

La Côte d’Ivoire accueille la Gambie dans le cadre des qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations. L’équipe de Herve Renard entend confirmer son bon début de parcours dans le groupe C.

Les Ivoiriens occupent la tête du groupe après deux victoires consécutives contre le Ghana et la Somalie, même si une défaite en match amical face au Cameroun le mois dernier leur a rappelé qu’il reste du travail à accomplir.

La Gambie arrive en confiance. L’équipe de Johnny McKinstry a battu le Ghana 4-2 à l’extérieur lors de son dernier match de qualification, un résultat qui a confirmé sa capacité à être dangereuse hors de ses bases.

La Gambie est deuxième du groupe C : les deux premières équipes se retrouvent donc face à face. Une victoire permettrait à l’une comme à l’autre de conforter sa position dans la course à la qualification.

La Côte d’Ivoire de Renard a également participé à la Coupe du monde 2026 plus tôt cette année. Après avoir battu Curaçao en phase de groupes, elle a été éliminée par la Norvège en huitièmes de finale. L’expérience acquise lors de ce tournoi aura son importance dans un match d’un tel enjeu.

Pour la Gambie, c’est l’occasion de prouver que ses résultats en qualifications ne doivent rien au hasard. Ses victoires consécutives contre la Somalie et le Ghana ont fait naître de nouvelles attentes autour du projet de McKinstry.

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