Comment regarder Côte d’Ivoire - Équateur avec un VPN

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Le coup d’envoi de Côte d’Ivoire – Équateur sera donné le 14 juin 2026 à 19 h 00 HE et 23 h 00 GMT.

Côte d’Ivoire vs Équateur : contexte du match

Dans le cadre du groupe E de la Coupe du monde, ce duel d’ouverture promet d’être captivant entre deux formations réputées pour leur solidité défensive. La rencontre se tiendra en Pennsylvanie.

Qui sont l'entraîneur et les joueurs clés de la Côte d'Ivoire ?

Emerse Faé, qui a pris les rênes à temps plein après le triomphe chaotique de la Côte d’Ivoire à la CAN 2023, a transformé les Éléphants en une équipe plus solide défensivement. Il s’appuie sur un dispositif plus discipliné, avec le défenseur central Evan Ndicka comme pilier. Devant lui, au milieu de terrain, Seko Fofana et le capitaine Franck Kessié fournissent dynamisme, énergie et leadership, tandis qu’Amad Diallo et Simon Adingra apportent flair et percussion sur les ailes.

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Qui sont l’entraîneur et les joueurs clés de l’Équateur ?

Comme leur adversaire du jour, les Équatoriens ont fait de leur solidité défensive un atout majeur. Les deux finalistes de la Ligue des champions, le Parisien Pacho et l’Arsenal Piero Hincapie, forment le socle de la défense à quatre mise en place par le sélectionneur argentin Sebastián Beccacece. Arrivé en 2024, ce dernier est réputé pour son pressing haut et son énergie débordante sur le bord du terrain. Sous sa conduite, la « Tri » vise à imposer sa maîtrise du ballon tout en restant imperméable derrière. Le Blues Moisés Caicedo, milieu relayeur de classe mondiale, apporte sa puissance et sa capacité à se projeter.

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Sélection de 26 joueurs de la Côte d’Ivoire

Gardiens : Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos).

Défenseurs : Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers), Christopher Operi (Istanbul Basaksehir), Ousmane Diomande (Sporting), Guela Doue (Racing Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossonou (Atalanta), Evan Ndicka (AS Roma), Wilfried Singo (Galatasaray).

Milieux de terrain : Seko Fofana (Stade Rennais), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessié (Al-Ahli), Christ Ouali (Trabzonspor), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest), Jean-Mikel Seri (NK Maribor).

Attaquants : Simon Adingra (AS Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter Milan), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakité (Cercle Bruges), Yan Diomandé (RB Leipzig), Evann Guessand (Aston Villa), Nicolas Pépé (Villarreal), Bazoumana Touré (Hoffenheim) et Elye Wahi (Nice).

Le parcours des Éléphants vers la Coupe du monde

Les Éléphants ont réalisé une campagne de qualification historique et autoritaire dans le groupe F de la CAF, validant leur billet direct pour la Coupe du monde 2026 après douze ans d’absence. Sous la conduite du sélectionneur Emerse Faé et portés par leur victoire à la CAN 2023, ils ont traversé dix rencontres sans concéder le moindre but.

Groupe de 26 joueurs de l’Équateur

Gardiens : Hernan Galindez (Huracan), Moises Ramirez (Kifisia), Gonzalo Valle (LDU Quito).

Défenseurs : Piero Hincapie (Arsenal), Willian Pacho (Paris Saint-Germain), Pervis Estupinan (AC Milan), Félix Torres (Internacional), Joel Ordóñez (Club Bruges), Jackson Porozo (Tijuana), Angelo Preciado (Atlético Mineiro).

Milieux de terrain : Moisés Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atlético Mineiro), Kendry Paez (River Plate, en prêt de Chelsea), Pedro Vite (UNAM), Jordy Alcivar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), Yaimar Medina (Genk).

Attaquants : Enner Valencia (Pachuca), Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise), Jordy Caicedo (Huracán), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Anvers), Jeremy Arevalo (Stuttgart).

Le parcours de l’Équateur vers la Coupe du monde

La campagne de l’Équateur s’est construite sur une solidité défensive remarquable : seulement cinq buts encaissés en 18 matchs, un exploit dans la zone CONMEBOL où elle a terminé deuxième derrière l’Argentine, championne du monde en titre. L’équipe n’a été menée au score que pendant moins de 100 minutes sur l’ensemble de ces rencontres.

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Actualités des équipes et compositions

La Côte d’Ivoire est dirigée par Emerse Fae pour cette Coupe du monde. Aucune blessure ni suspension n’a été confirmée à ce stade, et la composition probable reste à dévoiler. De nouveaux éléments seront communiqués à l’approche du coup d’envoi.

L’Équateur est dirigé par Sebastián Beccacece. Aucune blessure ni suspension n’a été confirmée à ce stade, et aucune composition probable n’est encore communiquée. De nouvelles informations seront fournies à l’approche du coup d’envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

Les Éléphants arrivent en forme, avec trois victoires lors de leurs cinq derniers matchs. Leur dernière sortie s’est conclue par un succès 2-1 contre la France le 4 juin, grâce à Doué et Diallo. Auparavant, ils avaient battu l’Écosse 1-0 et dominé la Corée du Sud 4-0 en amicaux, inscrivant cinq buts au total durant ces deux rencontres. Sa seule défaite dans cette série remonte à la Coupe d’Afrique des nations, où elle s’est inclinée 3-2 face à l’Égypte en janvier.

L’Équateur a remporté trois de ses cinq dernières sorties, les deux autres se concluant par des nuls. La Tri a battu le Guatemala 3-0 le 7 juin, lors de son ultime test, après avoir dominé l’Arabie saoudite 2-1 en mai. En mars, elle a partagé les points avec les Pays-Bas et le Maroc (1-1 à chaque fois). Au total, elle a inscrit neuf buts et en a concédé trois.

Bilan des confrontations directes

Le jeu de données actuel ne recense aucune confrontation directe entre la Côte d’Ivoire et l’Équateur. Ce match marquera donc la première rencontre entre ces deux nations en Coupe du monde de la FIFA.

Classement

Dans le groupe E, l’Équateur occupe actuellement la deuxième place du classement, tandis que la Côte d’Ivoire pointe à la quatrième et dernière position avant son entrée en lice.