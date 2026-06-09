Le coup d’envoi de la rencontre Côte d’Ivoire – Équateur sera donné le 14 juin 2026 à 19 h 00 (heure de l’Est) et à 23 h 00 (GMT).

Côte d’Ivoire vs Équateur : contexte de la rencontre

Pour leur entrée en lice dans le groupe E de la Coupe du monde, les deux formations, reconnues pour leur solidité défensive, s’affronteront sur la pelouse de Pennsylvanie.

Qui sont l'entraîneur et les joueurs clés de la Côte d'Ivoire ?

Emerse Faé a pris les rênes à temps plein après le triomphe chaotique de la Côte d’Ivoire à la CAN 2023 et a transformé les Éléphants en une équipe plus fiable défensivement. Il a adopté un schéma plus discipliné, avec le défenseur central Evan Ndicka comme pilier. Devant lui, au milieu de terrain, Seko Fofana et le capitaine Franck Kessié fournissent dynamisme, énergie et leadership. Sur les ailes, Amad Diallo et Simon Adingra apportent flair et percussion.

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Qui sont l’entraîneur et les joueurs clés de l’Équateur ?

Comme leur adversaire du jour, les Équatoriens ont fait de leur solidité défensive leur principal atout. Les deux finalistes de la Ligue des champions, le Parisien Pacho et l’Arsenal Piero Hincapie, forment le socle de la défense à quatre mise en place par le sélectionneur argentin Sebastián Beccacece. Arrivé en 2024, ce dernier est réputé pour son pressing haut et son énergie débordante sur le bord du terrain. Sous sa direction, la « Tri » vise la possession et se montre imperméable derrière. Le Blues Moisés Caicedo, milieu box-to-box de renom, apporte son impact au cœur du jeu.

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Sélection de 26 joueurs de la Côte d’Ivoire

Gardiens : Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos).

Défenseurs : Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers), Christopher Operi (Istanbul Basaksehir), Ousmane Diomande (Sporting), Guela Doué (Racing Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossonou (Atalanta), Evan Ndicka (AS Rome), Wilfried Singo (Galatasaray).

Milieux : Seko Fofana (Stade Rennais), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessié (Al-Ahli), Christ Oulai (Trabzonspor), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest), Jean-Michaël Seri (NK Maribor).

Attaquants : Simon Adingra (AS Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter Milan), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakité (Cercle Bruges), Yan Diomandé (RB Leipzig), Evann Guessand (Aston Villa), Nicolas Pépé (Villarreal), Bazoumana Touré (Hoffenheim) et Elye Wahi (Nice).

Le parcours des Éléphants vers la Coupe du monde

La Côte d’Ivoire a réalisé une campagne de qualification historique et dominante dans le groupe F de la CAF pour décrocher son billet direct pour la Coupe du monde 2026, marquant ainsi son retour après 12 ans d’absence. Emmenée par le sélectionneur Emerse Faé et forte de sa victoire à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023, elle n’a concédé aucun but en 10 matches de qualification.

La sélection équatorienne de 26 joueurs.

Gardiens : Hernán Galindez (Huracán), Moisés Ramírez (Kifisia), Gonzalo Valle (LDU Quito).

Défenseurs : Piero Hincapie (Arsenal), Willian Pacho (Paris Saint-Germain), Pervis Estupiñán (AC Milan), Félix Torres (Internacional), Joel Ordóñez (Club Bruges), Jackson Porozo (Tijuana), Angelo Preciado (Atlético Mineiro).

Milieux de terrain : Moisés Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atlético Mineiro), Kendry Paez (River Plate, en prêt de Chelsea), Pedro Vite (UNAM), Jordy Alcivar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), Yaimar Medina (Genk).

Attaquants : Enner Valencia (Pachuca), Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise), Jordy Caicedo (Huracán), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Anvers), Jeremy Arevalo (Stuttgart).

Le parcours de l’Équateur vers la Coupe du monde

La campagne de l’Équateur s’est caractérisée par une défense de fer : seulement cinq buts encaissés en 18 matchs, un exploit dans la zone CONMEBOL, où la sélection a terminé deuxième derrière l’Argentine, championne du monde en titre. Elle n’a d’ailleurs été menée au score que pendant moins de 100 minutes sur l’ensemble de ces rencontres.

Actualités et effectifs

La Côte d’Ivoire est dirigée par Emerse Fae pour cette campagne. Aucun problème de blessure ou de suspension n’a été signalé à ce stade, et la composition probable reste à confirmer. De nouveaux éléments seront communiqués à mesure que le coup d’envoi approche.

L’Équateur est dirigé par Sebastián Beccacece. Aucun problème de blessure ou de suspension n’a été signalé pour le moment, et aucune composition probable n’a été communiquée. Des mises à jour seront fournies à l’approche du match.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

La Côte d’Ivoire arrive en forme, avec trois victoires lors de ses cinq derniers matchs. Sa dernière sortie s’est soldée par un succès 2-1 contre la France le 4 juin, grâce à Doué et Diallo. Auparavant, elle avait battu l’Écosse 1-0 et dominé la Corée du Sud 4-0 en amicaux, inscrivant cinq buts au total lors de ces deux rencontres. Sa seule défaite dans cette série remonte à la Coupe d’Afrique des nations, où elle s’est inclinée 3-2 face à l’Égypte en janvier.

L’Équateur a remporté trois de ses cinq derniers matchs et a partagé les points lors des deux autres. La Tri a d’abord dominé le Guatemala 3-0 le 7 juin, lors de son ultime rencontre de préparation, après avoir battu l’Arabie saoudite 2-1 en mai. En mars, elle a fait match nul 1-1 contre les Pays-Bas puis le Maroc. Sur l’ensemble de ces cinq sorties, la sélection équatorienne a inscrit neuf buts et en a concédé trois.

Bilan des confrontations directes

Aucune rencontre officielle entre la Côte d’Ivoire et l’Équateur n’a été enregistrée dans la base de données actuelle. Ce match marquera donc la première confrontation entre les deux nations en Coupe du monde de la FIFA.

Classement

Dans le groupe E, l’Équateur occupe actuellement la deuxième place du classement, tandis que la Côte d’Ivoire pointe à la quatrième et dernière position avant ses premiers matchs.