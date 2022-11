Corruption, match acheté... Des révélations choc sur le barrage pour le Mondial entre l'Algérie et le Cameroun

Du nouveau sur le scandale Cameroun - Algérie ! Un joueur camerounais balance.

A quelques jours du début de la Coupe du monde au Qatar, de nouvelles révélations viennent enflammer le football africain. Et elles concernent le fameux match entre l'Algérie et le Cameroun...

🚨 FIFA CORRUPTION #CDM2022



Révélation de l’International camerounais🇨🇲 Idrissou Mohammadou ancien joueur de #bundasliga



« Même si vous avez acheté le match, on connaît déjà ce qui s’est passé sur ce match ci ! » en parlant du match face à l’#Algerie !

pic.twitter.com/tOVVgZvcPo — DZ CHAAB (@DzChaab) November 11, 2022

Mohammadou Idrissou, 36 sélections avec le Cameroun, a pris la parole sur les réseaux sociaux pour dire que la qualification au Mondial 2022 de son pays n’a pas été acquise de manière totlement transparente.

Idrissou ne prend pas de gant et va jusqu'à affirmer que la fédération de son pays a agi en coulisses pour avoir gain de match lors du barrage contre l’Algérie.

« On ne devait pas marquer le but contre l’Algérie, a-t-il tonné dans une vidéo ubuesque qui circule désormais partout sur la toile. Même si vous avez acheté le match, on connait déjà ce qui s’est passé sur ce match-là. Il est acheté (…) On ne peut pas aller à la Coupe du Monde ».

Une rencontre très polémique, qui avait été décidé suite à un but de Karl-Toko Ekambi (124e). L’arbitrage de Mr Bakary Gassama avait été pour le moins discutable ce jour-là. Mais toujours autant discuté...