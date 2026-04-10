Anthony Correia est sur le point de succéder à Ron Jans au FC Utrecht. L’entraîneur de Telstar a trouvé un accord de principe avec la direction du club du Galgenwaard pour un contrat pluriannuel. Coïncidence savoureuse : Correia se rendra ce week-end avec Telstar sur la pelouse du FC Utrecht.

Selon des sources proches du club citée par De Telegraaf, les discussions avec Telstar sur l’indemnité de transfert s’accéléreront dès samedi soir. Le technicien de 43 ans est sous contrat à Velsen-Zuid jusqu’en milieu d’année 2027.

Un montant de transfert record attend Telstar. Le record actuel date de 1996, lorsque le défenseur Arjan de Zeeuw avait été vendu pour l’équivalent de 375 000 euros au club anglais de Barnsley.

Correia a récemment confirmé sur ESPN l’existence de contacts avec le FC Utrecht. « J’espère que toute personne sensée comprend que ma priorité est Telstar. On me pose une question et j’y réponds honnêtement. Chacun est libre d’interpréter cela comme il l’entend », a-t-il expliqué au Haarlems Dagblad.

« Je ne regrette pas d’avoir confirmé à ESPN avoir rencontré le FC Utrecht autour d’un café. Je sais qu’avec ce genre de question, comme ce fut le cas pour l’AZ, les gens se mettent à spéculer et les rumeurs surgissent. En restant honnête, on évite de changer de version ensuite », explique celui qui devrait bientôt s’asseoir sur le banc utréchois.

Il décrit le FC Utrecht comme « un club formidable ». « Je n’ai donc pas besoin de mentir. Je me concentre uniquement sur l’amélioration quotidienne du Telstar. Bien sûr, je sais que cela fait partie du métier, mais on en fait parfois tout un plat. Je n’aime pas ça. »

Gert Kruys, ancien joueur du FC Utrecht, a révélé vendredi dans l’émission « De Voetbalkantine » d’ESPN que Correia était en tête de liste pour succéder à Jans. « J’ai l’impression qu’il est en pole position », a déclaré Kruys senior à propos du technicien de Telstar. « J’entends et je lis toutes sortes de choses, même depuis l’intérieur du stade. »

« Je pense que c’est l’un des meilleurs candidats. C’est un entraîneur de la nouvelle génération qui réalise un travail remarquable à Telstar », ajoute Kruys, favorable à l’arrivée du technicien du club de bas de tableau basé à Velsen-Zuid. Rick Kruys (FC Volendam) et Paul Simonis (sans club) faisaient également partie des prétendants sérieux, mais Correia semble désormais promis au poste de successeur de Jans.