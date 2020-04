Coronavirus - Un psychologue pour aider les joueurs d'Arsenal

Les joueurs d'Arsenal bénéficient de l'aide d'un psychologue pour faire face à cette période de confinement, liée à la pandémie de coronavirus.

Habitués à s'entraîner régulièrement, à être particulièrement encadrés ainsi qu'à être soumis à de nombreuses émotions dans l'exercice de leur profession, les footballeurs subissent avec plus ou moins de mal la crise actuelle. Confinés à leur domicile, ces derniers restent bien entendu suivis, et doivent continuer à s'entretenir de leur côté, dans l'éventualité d'une reprise des différents championnats. À , ceux-ci bénéficient aussi de l'aide d'un psychologue.

​Mikel Arteta juge les échanges très utiles

Mikel Arteta, entraîneur des Gunners et lui-même guéri du coronavirus, l'a évoqué sur le site internet officiel du club. "Nous leur envoyons constamment des informations et des vidéos et les tenons occupés... en les gardant proches de leur travail et des personnes liées à leur travail, à savoir le staff technique", a déclaré celui qui est arrivé sur le banc d'Arsenal le 20 décembre dernier, pour succéder à l'Espagnol Unai Emery.

"Nous avons eu de très bonnes conversations. Cela a été très utile, de mon côté au moins, pour mieux connaître les joueurs... Nous essayons d'améliorer nos relations, la communication et la compréhension entre nous", a ensuite ajouté l'ancien adjoint de Pep Guardiola à . Pour rappel, la santé mentale des joueurs est source d'inquiétudes ces dernières semaines, Sylvain Kastendeuch, co-président de l'UNFP, ayant notamment alerté sur le sujet.