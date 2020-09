Coronavirus - Un joueur positif au Stade de Reims

Jusque-là épargné, le Stade de Reims a déploré la présence d'un cas positif au sein de son effectif professionnel. Celui-ci a été placé à l'isolement.

À l'heure où de nombreux clubs tricolores font état de contaminations au Covid-19 ces dernières semaines, le faisait jusque-là figure de bon élève. Épargné, le club a toutefois annoncé ce mercredi soir que l'un de ses joueurs avait été testé positif. Celui-ci a bien sûr été placé à l'isolement.

"Son état de santé n’inspire aucune crainte"

"Les tests réguliers réalisés au sein du club sur l’ensemble des joueurs et du staff professionnel ont révélé un cas positif au Covid-19. Les résultats reçus par la cellule performance du club révèlent un cas déclaré positif au Covid-19. Dès la prise de connaissance des résultats, le joueur a été isolé et soumis au protocole sanitaire adapté", a ainsi révélé le Stade de Reims via un communiqué officiel. Concernant l'état de santé du joueur en question, aucune inquiétude n'est de mise.

"Son état de santé n’inspire aucune crainte. Le joueur reprendra avec le groupe professionnel une fois la période de quarantaine achevée et en fonction des prochains tests de contrôle qu’il devra subir", précise l'actuel 13ème de . La tenue du match face à Angers, prévu dimanche, n'est pas remise en cause.