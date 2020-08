Coronavirus - Trois nouvelles suspicions au Stade Rennais

Le Stade Rennais a révélé avoir décelé trois nouvelles suspicions dans son effectif, à quatre jours de la réception de Montpellier, en Ligue 1.

Ce n'est en rien une surprise, mais cela demeure forcément inquiétant. Ces dernières semaines, les joueurs positifs au coronavirus sont de plus en plus nombreux au sein des clubs de . La rencontre entre l'OM et l'ASSE, censée ouvrir le bal de la saison 2020-21 a par exemple été reportée à une date ultérieure, vendredi dernier.

"Les joueurs suspects ont été immédiatement isolés et placés en quatorzaine"

En ce début de semaine, c'est au tour du de susciter les inquiétudes. Et pour cause, les Rouge et Noir ont révélé avoir décelé trois nouvelles suspicions dans leur effectif. "Suite au cas positif décelé en fin de semaine dernière (jeudi 20/08) et comme convenu, des nouveaux tests ont été réalisés ce matin (lundi 24/08), révélant des nouvelles suspicions de cas de COVID-19 au sein de l’effectif professionnel du Stade Rennais F.C", a écrit le club, lundi, via un communiqué officiel.

L'article continue ci-dessous

"Sitôt les résultats connus, les joueurs suspects ont été immédiatement isolés et placés en quatorzaine. La LFP et sa commission covid ont été prévenues de ces nouveaux cas. Par précaution et application du protocole sanitaire, le staff technique adaptera ses séances d’entraînement en privilégiant le travail en groupes restreints jusqu’à nouvel ordre. Compte tenu de ce contexte, les entraînements initialement ouverts à la presse se dérouleront à huis clos", précisent ensuite les Bretons, disciplinés.

Plus d'équipes

La LFP va se réunir mardi pour le report de Lens - PSG

Pour rappel, le Stade Rennais, tenu en échec par le LOSC (1-1) lors de la première journée de , doit accueillir , samedi, pour le compte de la 2ème journée. Autant dire que si les cas venaient à être confirmés, la tenue de la rencontre ne serait pas forcément assurée... Réponse dans les prochains jours.