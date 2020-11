Coronavirus - Tous les joueurs d'Hoffenheim placés en quarantaine

« Nous ne pouvons pas expliquer cette explosion soudaine. Depuis des mois nous observons scrupuleusement les protocoles d'hygiène », a déclaré Alexander Rosen, directeur sportif d' , après la découverte de trois cas positifs au sein du club allemand.

Pour éviter de contaminer d'autres membres du club, Hoffenheim a placé l'ensemble des joueurs et du staff en quarantaine.

C'est la première fois depuis la reprise post-confinement qu'un club de met en place une telle mesure.

Après la trêve internationale, Hoffenheim reprendra la compétition le 21 novembre avec la réception de lors de la 8e journée de la .

