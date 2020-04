Coronavirus - Solskjaer : "Le football est une cible facile parfois"

Le Norvégien est inflexible sur le fait que les joueurs essaient d'aider après avoir été rappelé à l'ordre par le ministre de la santé, Matt Hancock.

Ole Gunnar Solskjaer pense que les footballeurs sont une «cible facile» après avoir été critiqués lors de la pandémie de Covid-19. Le ministre de la santé britannique, Matt Hancock, a rappelé les joueurs de football à l'ordre la semaine dernière pour le manque apparent de soutien offert par les joueurs très bien payés et les a exhortés à accepter une réduction de salaire pour "jouer leur rôle". De nombreux footballeurs de tous les championnats ont fait leurs propres dons à différents organismes de bienfaisance et des discussions sont en cours entre les clubs de sur la création d'un organisme de bienfaisance pour y injecter de l'argent.

Et l'entraîneur de , Ole Gunnar Solskjaer, estime que les footballeurs ont été injustement pris pour cible. "Pour moi, le football est parfois une cible facile", a déclaré le Norvégien à Sky Sports. "Pour moi, il est injuste de faire appel à un individu ou à des footballeurs en tant que groupe parce que je sais déjà que les joueurs font beaucoup de travail pour la communauté, et les joueurs font beaucoup pour aider à cette situation."

"Des discussions ont lieu entre les joueurs et les clubs, quel type de contribution ils apporteront. Ce n'est facile pour personne, et être rappelé à l'ordre n'est pas juste pour moi. Des erreurs sont commises et ont été commises par des tas de gens et c'est ainsi que nous apprenons aussi. Maintenant, il s'agit de prendre de meilleures décisions, de bonnes décisions, je pense que nous voulons tous aider le NHS, les communautés, et je pense qu'il est important que chaque club fasse ce qu'il pense être juste", a ajouté Solskjaer.

Plus d'équipes

"Suivre les directives du gouvernement"

L'article continue ci-dessous

"Nous sommes tous de bonnes personnes, et je suis sûr que nous voulons tous que cela se termine le plus tôt possible. Pour moi, il s'agit également de suivre les directives du gouvernement", a conclu le Norvégien. Manchester United a suivi les directives établies par le gouvernement avec tout le staff et les joueurs travaillant à domicile. Les joueurs ont reçu des programmes individuels sur lesquels travailler et le staff qui n'est pas en mesure de terminer son travail habituel a été invité à faire du bénévolat avec le NHS ou d'autres projets communautaires locaux.

Le club a annoncé lundi qu'il ne mettrait en chômage partiel aucun de ses 900 employés à plein temps ou ne bénéficierait pas du programme gouvernemental de maintien dans l'emploi. Le personnel occasionnel des jours de match et hors jours de match a également été rassuré par l'engagement de recevoir leur salaire. Bien qu'il n'y ait pas de matches et qu'aucune action ne soit planifiée dans un avenir proche, Solskjaer pense que ses joueurs ont toujours un devoir de modèle, que ce soit en participant à des matches de charité en ligne ou en veillant à suivre les règles de confinement et à encourager les autres à faire de même.

"Tout d'abord, nous sommes des modèles, parfois nous sommes des héros du football, pour le moment nous devons faire un pas en arrière, les vrais héros sont les travailleurs de première ligne, je pense que tout le monde apprécie et admire ce qu'ils sont", a déclaré l'entraîneur de Manchester United. "Suivons les directives, mais le football est très important pour la santé mentale pour beaucoup, ainsi que pour les communautés et la société. J'ai vu des joueurs faire des vidéoconférences, se défier, envoyer des messages et s'en tenir à ces messages, être des modèles. Le football est une chose si importante, donc même un petit jeu amusant sur FIFA, c'est génial qu'ils puissent simplement montrer que les footballeurs sont des gens normaux qui sont bons et qui frappent un ballon de temps en temps."