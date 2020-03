Coronavirus - Patrick Vieira : "On doit être solidaire et tous contribuer"

L'entraîneur de l'OGC Nice a déclaré vouloir aider en cette période de crise sanitaire.

Alors que la pandémie de Covid-19 ne cesse de gagner du terrain, la solidarité aussi. Partout dans le monde, l'unité est actuellement le maître mot. En , différentes personnalités usent de leur notoriété pour contribuer à la lutte. Patrick Vieira, entraîneur de l'OGC Nice, ne fait pas exception à la règle.

"La solidarité ne devra pas s'arrêter à la fin du confinement"

Ce mardi, le Champion du monde 1998 s'est exprimé sur le sujet les colonnes de Nice-Matin, souhaitant aider les plus impactés, notamment financièrement. "Il faut faire un effort à notre niveau pour aider la société et les entreprises. S'il faut passer par une réduction du salaire... On doit être solidaire et tous contribuer à reconstruire notre quotidien. Il y a des discussions à mettre en place avec le club pour savoir comment l'aider, comment soutenir les salariés...", a expliqué le Français.

"Aider de jeunes entrepreneurs à faire repartir leur business et donner plus de moyens pour les hôpitaux font également partie d'un immense panel de choses à faire (...) la solidarité ne devra pas s'arrêter à la fin du confinement", a ensuite ajouté Patrick Vieira, concerné par la gravité de la situation.