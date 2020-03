Coronavirus - OL, Rudi Garcia : "Il faut être très prudent"

En marge de l'entraînement de l'Olympique Lyonnais, l'entraîneur français s'est exprimé sur la suspension de la Ligue 1 en raison du Coronavirus.

La Ligue de Football Professionnel a décidé ce vendredi de suspendre le championnat de "jusqu’à nouvel ordre". La LFP a officialisé la nouvelle après avoir concerté l'ensemble des présidents de , au lendemain des mesures annoncées par le président Macron et du communiqué de la FFF annonçant la suspension de l'ensemble de ses compétitions. Certaines équipes ont décidé de stopper les entraînements, ce qui n'est pas le cas de l'OL, du moins pour le moment, qui a toutefois fermé son académie jusqu'à nouvel ordre.

L'Olympique Lyonnais comme les dix-neuf autres clubs du championnat de France ne va pas jouer ce week-end. Les Gones qui devaient affronter le ce vendredi soir ont effectué un entraînement à la place ce vendredi après-midi au Groupama OL Training Center. En marge de cet entraînement organisé par l’OL, Rudi Garcia a été invité, par le média officiel du club rhodanien, a réagir à la suspension de la .

"On est obligés de s'entraîner et de se préparer"

"On ne peut être que d’accord sur le fait qu’il y ait une harmonie de tous les sports nationaux et internationaux, sur le fait qu’il faut suspendre toutes les compétitions pour laisser voir le pic de contagion. J’espère qu’il arrivera le plus vite possible. On verra dès qu’on pourra se remettre sur les terrains pour jouer mais pour cela on est obligés de s’entraîner et de se préparer mais tant qu’on n’a pas de date en vue, ce n’est pas si simple que cela. C’est un moment très compliqué, pas que pour nous mais pour tout le monde", a déclaré le technicien français.

L'entraîneur de l'OL a dévoilé les précautions prises par ses joueurs et le club : "Le docteur a donné un thermomètre à chacun. Les joueurs et le staff doivent prendre leur température deux fois par jour. À la moindre alerte, on va informer notre secteur médical. On a donné des gels hydro alcooliques à tout le monde. Le danger n’est pas palpable mais les joueurs, notamment les jeunes, doivent faire très attention à soi et aux autres".

Rudi Garcia a évoqué la manière dont les joueurs ont pris la nouvelle : "Chaque joueur réagit en fonction de sa sensibilité. Certains sont beaucoup plus stressés que d’autres. L’objectif est de le dire qu’il ne faut pas faire de psychose mais qu’il y ait une prise de conscience. J’ai regardé en et tout le monde est confiné chez soi. Il doit y avoir une prise de conscience. Il faut être citoyen, penser à soi et aux autres. On ne sait pas ce que les jours prochains nous réservent. Il faut être attentif et très prudent".