Coronavirus : L'UEFA l'assure: l'Euro 2020 ne sera pas reporté

L'UEFA a démenti les spéculations selon lesquelles l'Euro 2020 serait reporté à 2021 à cause du coronavirus.

Le coronavirus continue de menacer les compétitions sportives. L' aurait pu être la prochaine compétition à être reportée, mais l'UEFA a démenti les rumeurs.

Coronavirus : Huis clos total pour la Ligue 1 jusqu'au 15 avril

"Le coup d'envoi de l'Euro 2020 sera donné le 12 juin à Rome. L'UEFA est en contact avec les autorités compétentes, locales et internationales pour ce qui concerne le coronavirus et ses développements. Il n'y a pas besoin de modifier le planning prévu", affirme l'Union européenne de football via l'agence de presse DPA.



L'Euro 2020 aura lieu du 12 juin au 12 juillet dans 12 villes européennes. Le coup d'envoi sera donné à Rome et la finale se tiendra à Londres.

Plus d'équipes