Coronavirus - Lorenzo Sanz, ancien président du Real Madrid, en réanimation

L'ancien président madrilène est actuellement présent dans l'unité de soins intensifs comme l'a confirmé son fils.

Lorenzo Sanz, 76 ans, fait partie des milliers de personnes touchées par le coronavirus qui balaie le monde entier et dont le monde du sport ne s'échappe pas. L'ancien président du a un pronostic vital sérieux a avancé le journal El Ideal de Granada. Lorenzo Sanz a été admis à l'hôpital après plusieurs jours de fièvre et les médecins ont laissé entendre qu'à 99% c'était en raison du Coronavirus. L'homme âgé de 76 ans, admis à l'hôpital pour des problèmes respiratoires, a été placé dans une unité de soins intensifs et sous surveillance continue.

Abrumado por las muestras de cariño que estáis mandando todos. Estoy seguro que mi padre va a salir de esta. Gracias otra vez a todos — lorenzo sanz (@lsanz19) March 17, 2020

Son fils Fernando Sanz, ancien joueur du Real Madrid, a confirmé la nouvelle sur les ondes espagnoles. Dans COPE, il a expliqué qu '"il était sous paracétamol depuis 8 jours, mais parce qu'il ne s'est pas effondré, il ne voulait pas aller à l'hôpital plus tôt". Sur les ondes de la SER, il a déclaré qu' "ils l'ont déjà testé et ils nous diront s'il s'agit ou non d'un coronavirus. Mais cela paraît évident" et en même temps qu'il racontait que" ma mère a été informée à son arrivée qu'il était très malade et qu'il avait peu d'oxygène dans le sang" et elle a remercié tous les signes d'affection qui arrivaient.

Président de la Séptima et de la Octava

Il a présidé le Real Madrid entre 1995 et 2000 quand il a été succédé par Florentino Pérez et sous sa direction, ils ont conquis la convoitée septième Coupe d'Europe et la huitième. Il a été l'architecte de l'équipe mythique qui a remporté la Coupe d'Europe à Madrid après 32 ans avec l'incorporation de grands joueurs tels que Roberto Carlos, Redondo, Seedorf, Illgner, Suker ou Mijatovic.

Deux ans plus tard, il revaliderait le titre, mais curieusement, il a perdu les élections seulement deux mois après avoir levé la huitième , Florentino Pérez est arrivé à la présidence avec la signature de Figo, en provenance du Barça, en tant que coup d'État.

Plus d'équipes

Au conseil d'administration du Real Madrid depuis 1985, il a commencé comme membre jusqu'à ce qu'il devienne vice-président en tant que bras droit de feu Ramón Mendoza. Il a ensuite eu plusieurs problèmes juridiques et a été investisseur à Grenade, où son fils Paco, ancien footballeur, était l'actionnaire majoritaire entre 2005 et 2009.