Coronavirus - Lionel Messi fait un nouveau (gros) don en Argentine

La star du FC Barcelone et de l'Albiceleste a fait un don de 500 000 euros à la fondation Garrahan pour lutter contre la pandémie en Argentine.

Six fois Ballon d'Or et vainqueur de nombreux titres sous les couleurs du , Lionel Messi est considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de l'histoire du football. Impressionnant sur les terrains, où il se joue de ses adversaires avec une facilité qui force l'admiration, l'Argentin l'est aussi en dehors en ces temps de crise liée à la pandémie de coronavirus. En effet, le natif de Rosario s'est de nouveau montré particulièrement généreux, lundi soir.

Lionel Messi offre 500 000 euros à la fondation Garrahan

Après avoir effectué un premier don d'un million d'euros destiné à l'Hospital Clinic de Barcelone et à un hôpital en , Lionel Messi a cette fois fait un don de 500 000 euros à la fondation Garrahan, dans le but de lutter contre la pandémie dans son pays natal. Malgré ses revenus imposants, lui qui a enregistré 131 millions d'euros de revenus cumulés sur l'année 2019, la générosité du sextuple Ballon d'Or est à souligner.

Depuis le début de la crise, il n'est pas le premier footballeur à se démarquer de la sorte. En effet, joueurs, clubs, dirigeants ou encore associations de supporters ont été particulièrement nombreux à s'investir pour apporter leur pierre à une lutte qui ne se gagnera que de manière collective et solidaire.