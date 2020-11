Coronavirus - Le match entre l'OM et Nice menacé ?

Décidément, l' n'est pas épargné par le contexte sanitaire actuel.

Après OM-ASSE et OM-Lens, reportés à une date ultérieure suite à un trop grand nombre de cas de Covid-19 dans les clubs concernés, c'est cette fois la réception de l'OGC Nice, au Stade Vélodrome, samedi 21 novembre, dans le cadre de la 11e journée de , qui est à son tour menacée de report, d'après Nice-Matin.

En effet, Nice est actuellement frappé de plein fouet par l'épidémie, plus de dix joueurs, dont certains cadres du vestiaire de Patrick Vieira, sont actuellement placés à l'isolement car testés positifs à la Covid-19. Le club a ainsi fermé son centre de formation, et s'attend à voir ce nombre augmenter dans les prochains jours...

