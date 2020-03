Coronavirus - Le championnat mexicain suspendu à son tour

Alors que les matches se poursuivaient jusqu'à présent, le championnat mexicain a été suspendu à son tour en raison du coronavirus.

La MX a annoncé qu'elle sera suspendue indéfiniment tant que l'épidémie de coronavirus se poursuivra. La première division mexicaine a suivi les plus grandes divisions européennes, telles que la , la , la , la et la , ainsi que la , en s'arrêtant pendant la pandémie, qui a infecté plus de 160 000 personnes dans le monde à travers 157 pays et en a tué plus de 6 000.

Aucune indication n'a été donnée quant à la date de reprise du jeu, mais il sera suspendu après la fin de la dixième journée, au cours de laquelle les matches se sont déroulés à huis clos.

"La présidence exécutive de la LIGA MX / ASCENSO MX, en étroite collaboration avec le ministère de la santé du gouvernement fédéral, rapporte qu'elle a décidé de suspendre toutes les réunions de la LIGA BBVA MX, de l'ASCENSO BBVA MX et de la LIGA BBVA MX Femmes", a fait savoir la Ligue dans un communiqué.

"La mesure s'appliquera à partir de la fin de la dixième journée de la LIGA BBVA MX, qui se termine aujourd'hui avec la rencontre entre le Club America et Cruz Azul.

"La Présidence de la LIGA MX / ASCENSO MX maintiendra une communication étroite avec les Clubs, les dirigeants, les joueurs et les membres de nos Ligues pour faire face à toute éventualité sanitaire. La mesure annoncée aujourd'hui sera maintenue jusqu'à nouvel ordre et la reprise des activités sera déterminée en coordination avec le ministère de la santé du gouvernement fédéral".