Coronavirus - La Premier League suspendu pour une durée indéterminée

La Ligue a annoncé vendredi que les espoirs initiaux de retour le 30 avril étaient impossibles.

Après avoir précédemment visé un retour le 30 avril, la a annoncé vendredi que le football ne reprendrait pas à cette date et que les matches resteraient suspendus indéfiniment. La Premier League a initialement annoncé sa suspension le 13 mars après l'annonce que l'entraîneur d' , Mikel Arteta, avait été testé positif à la maladie. Au cours des semaines qui ont suivi, l'épidémie a pratiquement fermé de nombreux pays à travers le monde, le football n'étant toujours joué que dans une poignée de championnats, et elle maintiendra la Premier League reportée jusqu'à nouvel ordre car il est devenu clair que l'objectif initial ne serait pas réaliste.

"Il a été reconnu que la Premier League ne reprendra pas début mai - et que la saison 2019/20 ne reviendra que lorsqu'elle sera sûre et appropriée", a annoncé la ligue. "La date de redémarrage est constamment réexaminée avec toutes les parties prenantes, à mesure que l'impact de la pandémie de Covid-19 se développe et que nous travaillons ensemble pendant cette période très difficile".

"Pas de retour au jeu sans soutien du gouvernement et des médecins"

"La Premier League travaille en étroite collaboration avec l'ensemble du football professionnel dans ce pays, ainsi qu'avec le gouvernement, les agences publiques et les autres parties prenantes concernées pour garantir que le jeu va aboutir à une solution collaborative. Avec cela, il y a un objectif combiné pour tous les matches de championnat et de coupe nationaux à jouer, nous permettant de maintenir l'intégrité de chaque compétition. Cependant, tout retour au jeu ne se fera qu'avec le plein soutien du gouvernement et lorsque les conseils médicaux le permettront", a ajouté la ligue anglaise dans son communiqué.

"Les implications sportives et financières pour les clubs de Premier League ainsi que pour la FA, l'EFL et la Ligue nationale ont été examinées lors de la réunion d'aujourd'hui", a conclu la Premier League. L'objectif de la Premier League est de continuer à jouer cette saison, la plupart des championnats du monde espérant terminer leurs saisons à un moment donné cet été. La Jupiler , la première division belge, est devenue la première grande ligue de football à terminer sa saison 2019-20 tôt, avec l'annonce que le Club de Bruges avait été déclaré champion jeudi.

Après de longues discussions, le conseil d'administration de la ligue belge a déclaré que la décision avait été prise car il était peu probable que des matches puissent avoir lieu avant la fin juin à moins qu'ils ne se jouent à huis clos. Dans l'état actuel des choses en Premier League, compte 25 points d'avance sur la deuxième place de , Leicester et complétant les quatre premières places du classement.