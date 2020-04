Coronavirus - Juventus : Rugani et Matuidi guéris

Bonne nouvelle pour le défenseur italien et le milieu de terrain français de la Juventus : ils sont tous deux guéris du coronavirus.

La a annoncé ce mercredi que ses deux premiers joueurs à avoir été testés positifs au coronavirus - Daniele Rugani et Blaise Matuidi - étaient désormais guéris.

"Daniele Rugani et Blaise Matuidi ont effectué, conformément au protocole, le double contrôle avec des tests de diagnostic (écouvillons) pour le coronavirus-Covid 19. Les tests ont été négatifs. Les joueurs sont donc guéris et ne sont plus soumis au régime de l'isolement familial", peut-on lire dans un communiqué publié par les Bianconeri.

Paulo Dybala est donc le dernier joueur de l'effectif turinois a être encore infecté par le virus. L'attaquant argentin reste donc à l'isolement avec sa caompagne, Oriana Sabatini. Il sera lui aussi testé de la même manière pour déterminer quand il sera guéri.

Plus d'équipes

Le 11 mars dernier, Daniele Rugani avait été le premier joueur à être testé positif en Italie, entraînant la suspension de la alors que certaines rencontres prévues dans les régions les plus touchées avaient déjà été reportées. Le championnat transalpin avait ensuite été rapidement suivi par les autres grands championnats européens ainsi que les Coupes d'Europe.