Coronavirus - Football Manager gratuit pendant une semaine

Alors que la France est à son tour confinée en pleine pandémie de coronavirus, le célèbre jeu de management sera en accès gratuit pendant une semaine.

La pandémie de coronavirus a amené plusieurs gouvernements à décider de mesures de confinement, comme c'est le cas en , en et désormais en depuis ce mardi 17 mars.

Une situation qui fait que de nombreuses personnes doivent trouver à s'occuper sans sortir de chez elles pour les semaines à venir. Les fans de football se retrouvent de leur côté démunis puisque, bien logiquement, l'ensemble des compétitions sont à l'arrêt.

Ils pourront toutefois se consoler quelque peu puisque la célèbre simulation de management de football, Football Manager, a décidé de rendre gratuit l'accès au jeu pendant une semaine.

Plus d'équipes

Une manière pour les fans de terminer virtuellement la saison, et pourquoi pas de voir leur équipe favorite sacrée championne, ou se qualifier pour la prochaine .

Le jeu sera accessible via la plateforme Steam, pour laquelle il faut avoir un compte enregistré. La gratuité, activée dès ce mercredi (et disponible uniquement sur PC et Mac), prendra fin le 25 mars prochain.

Pour poursuivre sa partie, il faudra ensuite acheter le jeu.