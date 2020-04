Coronavirus - Djiku : "On a envie de faire ce qu'on aime"

Le défenseur de Strasbourg raconte comment il vit l'interruption de la Ligue 1. Il a également fait un bilan de sa saison.

Que ce soit pour les supporters, les clubs, les chaînes de télévision, mais surtout les joueurs, le manque de football commence à se faire ressentir. En cette période de crise sanitaire, tout le monde est bien conscient que le football n'est pas la priorité et qu'il va falloir du temps avant de reprendre la compétition. Dans une interview accordée à Football, Alexander Djiku, défenseur de , au chômage partiel depuis lundi comme l'ensemble de son équipe, en a profité pour juger sa saison ainsi que celle de son équipe, mais aussi pour avouer que le football lui manque.

"Ce qui me manque le plus ? Le plaisir du foot. Les challenges. Les matches et tout ce qui va avec. Quand on est compétiteur, on aime bien se challenger. On aime bien aussi tout ce qui va avec les supporters. L'adrénaline. Le stress qui va bien. Là, on se sent un peu plus esseulé. Il n'y a que la famille autour. C'est différent. La suite du championnat ? Par rapport à Strasbourg, je trouve qu'on fait une saison assez positive. Par rapport aux objectifs, le maintien est quasiment acquis, donc c'est une bonne chose. Nous, on aimerait être dans les dix premiers, là on est malheureusement onzièmes. Au final, il n'y a pas de bonne solution...", a expliqué le défenseur de Strasbourg.

"Ma saison ? Je peux mieux faire"

"Une note sur ma saison ? On va dire 7. C'est une bonne petite saison. Je suis dans le perfectionnisme, donc je me dis toujours que je peux mieux faire. Ce sont mes ambitions personnelles. Pour moi, le parfait n'existe pas. En terme de régularité, ça va. Mais il y a bien deux-trois matches que j'ai loupés, où j'aurais pu faire mieux. C'est individuellement et collectivement. Il y a des matches qu'on a raté comme (0-1) au match aller ou, récemment, face à (0-3)", a ajouté le défenseur de 25 ans.

Alexander Djiku a évoqué le confinement et y voit un peu de positif : "Franchement, oui, c'est assez long. Mais, pour ma part, je m'occupe assez bien la journée. J'essaie de la construire du mieux possible. Quand on est footballeur, on a envie de faire ce qu'on aime, on a envie de faire son métier. On accepte. Si on veut que ça s'arrête rapidement, il faut respecter ce que le président a dit. Les seules fois où on sort, c'est pour le ravitaillement de nourriture, ou deux-trois trucs à la pharmacie, quand on a des petits rendez-vous chez le médecin. Avec l'attestation manuscrite. Pour l'instant, j'en ai fait trois. C'est pour vous dire que je ne suis pas beaucoup sorti".

"L'un des avantages est de passer du temps avec mon fils ? Exactement. Que ce soit pour moi ou pour lui... Je pense qu'il est content. Il a sa maman et son papa pour lui. C'est une des choses positives que l'on peut retenir de ce confinement. Passer du temps avec son fils, il n'y a rien de mieux (...) Oui, on s'inquiète de notre condition physique. On sait que tout ce qu'on fait au quotidien à la maison ne remplacera jamais le terrain. On essaie d'avoir le moins de manques possibles pour pouvoir revenir en forme", a conclu le défenseur de Strasbourg.