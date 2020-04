Coronavirus - Diego Maradona prévient certains clubs : "qu'ils ne trouvent pas d'excuses"

L'Argentin trouve normal que certains joueurs soient moins payés en cette période de crise, mais a mis en garde certains clubs mal intentionnés.

Véritable légende vivante en , Diego Maradona n'est pas vraiment du genre à se faire discret. Sur les terrains, El Pibe de Oro se devait d'assurer le spectacle. En dehors, il n'en demeure pas moins une attraction, lui qui ne rate jamais une occasion de se taire. Ces dernières semaines, l'Argentin avait toutefois été assez sobre dans ses déclarations, apportant notamment son soutien à l' , alors frappée de plein fouet par la pandémie de coronavirus.

Ce samedi, l'actuel entraîneur du Gimnasia La Plata s'est dit favorable à la baisse des salaires pour permettre aux clubs de subsister et d'aider les personnes les plus touchées. Néanmoins, Diego Maradona regrette que certains clubs puissent profiter de la situation actuelle pour protéger leur porte-monnaie.

El Pibe de Oro répond aux déclarations de Tevez

"Il y a des joueurs qui peuvent ne pas être payés un temps, c'est vrai et nous le savons. Mais il y a des joueurs qui ne peuvent pas, même un mois, et les clubs doivent les payer. Qu'ils ne trouvent pas d'excuses, parce que les joueurs doivent être payés pour manger", a prévenu l'ancien numéro 10, interrogé par Olé.

Des propos qui répondent indirectement à ceux prononcés par un certain Carlos Tevez, lequel avait estimé que les footballeurs avaient de quoi vivre sans être payés pendant plusieurs mois. "Un footballeur peut vivre six mois ou un an sans recevoir de salaire (...) Il est facile pour moi de parler, sachant que j'ai de la nourriture pour mes enfants. Mais des gens désespérés, qui ne peuvent pas bouger et ne peuvent pas quitter la maison. C'est inquiétant", avait-il confié.