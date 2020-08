Coronavirus : Deux cas positifs à Valence

En pleine crise sur le plan sportif, le club Che a annoncé deux cas positifs au Covid-19 dans le club, sur son site officiel ce mardi.

Club historique du football espagnol, Valence traverse une tempête. Et pas uniquement sur le plan sportif. Non qualifié pour une compétition européenne la saison prochaine, le club Che a surpris son monde ses derniers jours en vendant Francis Coquelin et Dani Parejo, capitaine de Valence, à , un rival direct dans la course à l'Europe la saison prochaine. Une double vente ayant déclenché la colère des supporters contre Meriton Holdings.

Après cet épisode désastreux sur le plan sportif, Valence a désormais d'autres problèmes. En effet, ce mardi, le club Che a annoncé avoir détecté deux cas positifs au Covid-19 au sein de ses rangs. Le neuvième de la dernière l'a confirmé sur son site par le biais d'un communiqué officiel ce mardi matin : "Dans la PCR et les tests sérologiques réalisés ce lundi auprès de la première équipe, le staff technique et l'environnement plus direct, à l'occasion du début des travaux de pré-saison, deux cas positifs ont été détectés au COVID-19, qui sont isolés dans leurs foyers, conformément aux protocoles de La et de Valence et qui ont déjà été immédiatement communiqués aux autorités sanitaires".

"Le Valencia CF, qui dès le premier moment de cette crise sanitaire a accordé une importance particulière aux mesures pour arrêter la propagation de la pandémie, maintiendra un protocole très strict dans lequel tous les membres de la première équipe et leurs organes sont absolument engagés", a conclu le club Che. L'identité des deux personnes n'a pas été dévoilé, ni même s'il s'agit de joueurs ou bien de membres du staff technique.

Pour rappel, il y a quelques jours, l'Atletico Madrid a également noté la présence de deux cas positifs dans son effectif. Après plusieurs heures de spéculations, les noms des deux joueurs sont sortis dans la presse, à savoir Angel Correa et Sime Vrsaljko, qui manqueront donc le quart de finale de face au cette semaine. De son côté, Valence n'a pas de match officiel à l'horizon lors de la prochaine quatorzaine.