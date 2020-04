Coronavirus - Danny Rose : "Tous désireux de faire bouger les choses"

Le joueur de Newcastle est monté au créneau pour défendre le football anglais. Selon lui, des actions s'apprêtent à être menées pour lutter.

En pleine crise planétaire, provoquée par la pandémie de coronavirus, l'heure est plus que jamais à l'unité et à la solidarité. Et les footballeurs ne font pas exception à la règle. Loin de là. En effet, ils ont déjà été nombreux à contribuer à leur manière, notamment via des dons financiers incroyables, mais aussi en menant des actions, ou encore en usant de leur notoriété pour faire passer des messages incitant les gens à respecter les mesures. Tous ensemble.



Coronavirus - Xavi a fait un don d'un million d'euros

Néanmoins, force est de constater qu'en , l'heure est malheureusement à une polémique dont on se serait bien privé. Ainsi, les footballeurs britanniques sont critiqués pour leur action tardive face à l'ampleur de cette crise, jugés en retard par rapport à leurs voisins européens par exemple. Danny Rose, international anglais évoluant sous les couleurs de , s'est exprimé sur le sujet, rassurant tout son monde quant aux actions à venir et rétablissant certaines vérités.

"Verser une partie de mon salaire aux personnes qui se battent"

"Nous sommes tous désireux de faire bouger les choses. Des négociations avaient déjà été entamées en ce sens avant que des personnes extérieures au monde du football n'expriment leurs critiques", a d'abord déclaré le latéral dans des propos accordés à la BBC, avant de poursuivre.

Plus d'équipes

"Nous n'avons tout simplement pas besoin que des personnes n'ayant rien à voir avec le monde du football dictent aux footballeurs ce qu'ils doivent faire avec leur argent. Je trouve ça tellement bizarre,. J'ai été au téléphone avec Jordan Henderson (le capitaine de , qui mène des discussions entre capitaines des clubs de ). Je ne peux parler qu'en mon nom, mais je n'aurais aucun problème à verser une partie de mon salaire aux personnes qui se battent en première ligne et aux personnes touchées par ce qui se passe à l'instant présent", a ensuite ajouté Danny Rose. Voilà qui a le mérite d'être clair.