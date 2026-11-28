Comment regarder Corinthians - Grêmio avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

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Avant-match

Serie A - Journée 37 29 nov. 2026 - 16:30

Corinthians reçoit Grêmio pour un match de Série A entre deux clubs de la seconde moitié du classement. L’équipe à domicile occupe la 15e place, juste devant les visiteurs, 16es.

L’équipe de Clarence Seedorf aborde ce rendez-vous après un match nul 1-1 contre Atlético MG le 25 novembre. C’était son deuxième nul en trois rencontres de championnat, après un 0-0 face à São Paulo.

La victoire 4-0 contre Botafogo RJ plus tôt en novembre reste le temps fort de cette série. Elle a soulagé une équipe qui glissait vers le bas du classement.

Grêmio arrive lui aussi après un résultat récent. Les hommes de Renato Gaucho se sont imposés 2-0 sur le terrain de Santos le 24 novembre, grâce à un but de Francis Amuzu et à un penalty de Martin Braithwaite.

Cette victoire leur a permis de sortir temporairement de la zone de relégation et a donné un véritable élan à leur lutte pour le maintien. Avant cela, ils avaient fait match nul 0-0 contre Bahia et perdu 3-1 face à Flamengo.

Corinthians a également l’avantage dans les confrontations récentes, après avoir remporté le dernier duel 3-1 en mai. Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre la rencontre.

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