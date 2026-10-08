Fernando Diniz n’est plus l’entraîneur des Corinthians. Le club brésilien l’a licencié après la défaite 2-1 contre l’Internacional dans la nuit de mercredi à jeudi. Memphis Depay va donc avoir affaire à un nouvel entraîneur.

« Corinthians annonce que l’entraîneur Fernando Diniz n’est plus à la tête de l’équipe masculine. En plus de l’entraîneur, son staff technique quitte également le club. Corinthians remercie ces professionnels pour le travail accompli et leur souhaite du succès pour la suite de leurs carrières », peut-on lire dans le communiqué.

En raison de ses mauvais résultats, Diniz était déjà sous pression depuis des semaines aux Corinthians. L’équipe a gagné pour la dernière fois le 21 août : une victoire 2-1 contre Rosario Central en Copa Libertadores. Depuis, elle a fait un match nul et a subi pas moins de sept défaites.

Contre l’Internacional aussi, cela a donc mal tourné pour les Corinthians. Memphis a joué 88 minutes et a évolué au milieu de terrain, mais lui non plus n’a pas pu empêcher une nouvelle défaite.

L’ancien sélectionneur du Brésil Diniz n’était en poste aux Corinthians que depuis début avril, mais voit déjà cette aventure partir en fumée au bout d’une demi-heure. La direction du club va utiliser les prochains jours pour trouver un remplaçant.

Prochains matchs SEP Serie A 16:30 COR

Les Corinthians sont retombés à la seizième place de la Série A. Dimanche, ils se déplaceront sur le terrain de Palmeiras, actuel deuxième du championnat.