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Rian Rosendaal
Traduit par

Corinthians frappe très fort après le nouveau fiasco de Memphis Depay et consorts

Corinthians
M. Depay

Fernando Diniz n’est plus l’entraîneur de Corinthians. Le club brésilien l’a limogé après la défaite 2-1 contre l’Internacional dans la nuit de mercredi à jeudi. Memphis Depay va donc avoir affaire à un nouvel entraîneur.

« Corinthians annonce que l’entraîneur Fernando Diniz n’est plus à la tête de l’équipe masculine. En plus de l’entraîneur, son staff technique quitte également le club. Corinthians remercie ces professionnels pour le travail accompli et leur souhaite du succès pour la suite de leurs carrières », peut-on lire dans le communiqué.

En raison des mauvais résultats, Diniz était sous pression depuis des semaines à Corinthians. L’équipe s’est imposée pour la dernière fois le 21 août : une victoire 2-1 contre Rosario Central en Copa Libertadores. Depuis, elle a fait un match nul et a perdu pas moins de sept fois.

Corinthians a donc aussi connu une nouvelle déconvenue contre l’Internacional. Memphis a disputé 88 minutes et a joué au milieu de terrain, mais lui non plus n’a pas pu empêcher une nouvelle défaite.

Ancien sélectionneur du Brésil, Diniz n’était en poste à Corinthians que depuis le début du mois d’avril, mais voit déjà cette aventure partir en fumée après un semestre. La direction du club va mettre à profit les prochains jours pour trouver un remplaçant.

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11 oct. 2026

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Corinthians est descendu à la seizième place de la Série A. Dimanche, un déplacement chez l’actuel deuxième, Palmeiras, l’attend.

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