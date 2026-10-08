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Rian Rosendaal
Traduit par

Corinthians frappe fort après un nouveau fiasco pour Memphis Depay et ses coéquipiers

Corinthians
M. Depay

Fernando Diniz n’est plus l’entraîneur des Corinthians. Le club brésilien l’a limogé après la défaite 2-1 contre l’Internacional dans la nuit de mercredi à jeudi. Memphis Depay va donc avoir affaire à un nouvel entraîneur.

« Corinthians annonce que l’entraîneur Fernando Diniz n’est plus à la tête de l’équipe masculine. En plus de l’entraîneur, son staff technique quitte également le club. Corinthians remercie ces professionnels pour le travail accompli et leur souhaite du succès pour la suite de leurs carrières », peut-on lire dans le communiqué.

En raison des mauvais résultats, Diniz était déjà sous pression depuis des semaines aux Corinthians. L’équipe s’est imposée pour la dernière fois le 21 août : une victoire 2-1 face à Rosario Central en Copa Libertadores. Depuis, elle a concédé un match nul et pas moins de sept défaites.

Face à l’Internacional aussi, cela a donc mal tourné pour les Corinthians. Memphis a joué 88 minutes et a évolué au milieu de terrain, mais lui non plus n’a pas pu empêcher une nouvelle défaite.

Ancien sélectionneur du Brésil, Diniz n’était en poste aux Corinthians que depuis début avril, mais voit déjà cette aventure partir en fumée après une demi-année. La direction du club va mettre à profit la période à venir pour lui trouver un successeur.

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11 oct. 2026

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Les Corinthians sont tombés à la seizième place de la Série A. Dimanche, ils se déplaceront sur la pelouse de Palmeiras, actuel deuxième du championnat.

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