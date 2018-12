Corentin Tolisso : "Ousmane Dembélé n'a jamais eu de retard en équipe de France"

Présent sur le plateau du Canal Football Club, Ousmane Dembélé a défendu son coéquipier en équipe de France Ousmane Dembélé.

Ousmane Dembélé était présent sur le plateau du Canal Football Club pour aborder divers sujets, ce dimanche soir, dont les supposés problèmes de discipline d'Ousmane Dembélé ou ses objectifs sur le plan personnel avec le Bayern.

Sur Ousmane Dembélé : "Je n'ai pas vu de retard en équipe de France. Ousmane a un potentiel extraordinaire, j'ai pu le voir tous les jours à l'entraînement. Dans la vie de tous les jours et dans le groupe, c'est quelqu'un qui est apprécié par tout le monde et qui a un humour débordant. Il est jeune, il a 21 ans".

Sur la Ligue des champions : "On est content, on se devait de terminer premiers. Le match à l'Ajax a été très, très difficile mais on se devait de répondre présent".

Sur la Bundesliga : "Ce n'est pas la crise, c'est sûr que ça a été compliqué à un moment. Quand tu es le Bayern de Munich, tu n'as pas le droit de faire deux matches nul de suite mais on va mieux depuis quelques semaines, on gagne nos matches. Il faut continuer comme ça et on reviendra petit à petit, et on ira chercher ce titre de Bundesliga".

Sur de possibles retrouvailles avec Lyon : "Je préférerais un Lyon-Bayern en quarts de finale parce que peut-être que je serai apte à jouer".

Sur la Ligue 1 : "Je regarde toujours les gros matches de Ligue 1 et l'OL. Après les autres matches je n'ai pas forcément le temps. De ce que je peux voir, je trouve que c'est un peu similaire à quand moi j'y étais".