Corentin Tolisso de retour à l’OL… Tout sur ce come-back sensationnel

Après Alexandre Lacazette, l’Olympique Lyonnais est sur le point de récupérer un autre de ses anciens protégés en l’occurrence Corentin Tolisso.

L’Olympique Lyonnais est sur le point de frapper un autre gros coup sur le marché des transferts. Quelques semaines après avoir concrétisé la venue d’Alexandre Lacazette, le club rhodanien s’apprête à mettre la main sur un autre de ses anciens sociétaires. L’international français Corentin Tolisso débarque chez les Gones d’après ce que révèle une information de L’Equipe.

Tolisso, une arrivée à moindre frais

Comme pour Lacazette, l’OL a flairé le bon coup en s’attachant les services d’un joueur libre vu que Tolisso était en fin de contrat au Bayern. Les responsables lyonnais ont certainement joué sur la fibre affective pour le convaincre de revenir dans son ancienne maison et essayer d’y relancer sa carrière. Le champion du monde 2018 restait sur plusieurs années compliquées chez les Munichois, notamment à cause de blessure.

Les détails du contrat

Tolisso va signer pour une durée de cinq ans avec son club formateur. Il y restera donc jusqu’en 2027. L’officialisation du deal a de bonnes chances d’intervenir dès ce jeudi. Quant à la présentation à la presse, elle aura lieu vendredi.

L’état de forme de Tolisso

Tolisso retourne à l’OL escorté de quelques interrogations sur sa forme physique. Certes, il avait disputé les derniers matches de la saison avec les champions d’Allemagne, mais son bulletin médical sur les précédents exercices est assez préoccupant. A Munich, il a n’a atteint le total des 40 matches joués sur une saison que lors de sa première année au club (2017-2018). Et sur les quatre exercices suivants, il n’a pas dépassé les 16 parties disputées en Bundesliga. Depuis 2018, il a cumulé 15 blessures différentes et a été absent un total de 91 matches. Un historique inquiétant, mais sur lequel les dirigeants lyonnais ont manifestement décidé de fermer les yeux à l’heure de faire leur choix.

Le parcours de Tolisso à l’OL

Entre l’OL et Tolisso, c’est une belle histoire d’amour qui reprend son cours. Sous la tunique des Gones, en professionnel, il a disputé quatre saisons (entre 2013 et 2017). Durant cette période, il a joué 160 matches et inscrit 29 buts. Il n’a pas eu la chance de soulever un trophée avec les Lyonnais, mais a quand même vécu de moments forts, notamment sur la scène continentale. Sa dernière saison avait été particulièrement prolifique, avec 8 buts inscrits en championnat.