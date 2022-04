La finale de la Ligue Europa entre Villarreal et Manchester United la saison dernière est restée dans les mémoires, notamment en raison de l'interminable séance de tirs aux buts qui a offert le sacre au club espagnol.

"Une revanche sur Ferguson"

Une victoire qui a fait beaucoup de bien à un joueur en particulier : l'ancien gunner Francis Coquelin, qui garde en mémoire l'énorme défaite d'Arsenal aux mains des Red Devils de Ferguson en 2011.

Interrogé par RMC Sport à l'approche de la demi-finale de Ligue des champions face à Liverpool, le milieu de terrain français est revenu sur cet épisode, le qualifiant "d'exploit" et de "petite revanche sur Alex Ferguson".

"Quand je fais mes débuts à Arsenal, on prend 8-2 à Old Trafford. A l’époque, j’avais pris un tacle de Sir Alex Fergusson dans sa biographie. Donc c’était un petit retour de bâton sympa de gagner l’Europa League contre eux.

"En plus, je crois qu’il était dans les tribunes. Soulever le trophée devant lui, c’était sympa. Je l’ai cherché, je ne l’ai pas trouvé. Mais lui, il a dû me voir."

Ferguson avait taclé Coquelin

En 2011, c'est un tout jeune Francis Coquelin, 20 ans, qui débute avec les Gunners lors de la déroute à Old Trafford face à la bande de Ferguson, qui trône alors sur la Premier League.

Deux ans plus tard, le coach écossais enfonce le clou dans sa biographie : "Arsenal a joué avec un jeune garçon au milieu de terrain: Francis Coquelin. J'avais à peine entendu parler de lui, et il n’a quasiment plus rejoué."

Un épisode que n'a donc pas oublie le Frenchie, lequel a définitivement quitté l'Angleterre à l'hiver 2018 pour aller découvrir la Liga, à Valence puis Villarreal.