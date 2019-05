Copa America - Uruguay : Cavani dans la liste des 23

Oscar Tabarez a donné sa liste de 23 joueurs pour la Copa America ce jeudi. Edinson Cavani en fait partie, tout comme Luis Suarez.

La liste des 23 joueurs qui défendront les couleurs de l' est désormais connue. Le sélectionneur de la Céleste, Oscar Tabarez, a en effet annoncé sa liste ce jeudi en fin d'après-midi. La Copa America se tiendra au du 14 juin au 7 juillet prochains.

Une liste dans laquelle figure bien Edinson Cavani. Absent pendant une large partie de la seconde moitié de saison suite à une blessure à la hanche contracté contre début février, le Matador a progressivement fait son retour sur les terrains de en fin de saison et sera bien présent au Brésil.

Son compère de l'attaque, Luis Suarez, sera lui aussi bien présent, tout comme Diego Godin, José Maria Gimenez ou encore le milieu d' Lucas Torreira.

L'Uruguay fait partie des équipes favorites pour succéder au , doucle tenant du titre. Lors du tirage au sort, elle a été placée dans le groupe C pour cette compétition et affrontera l'Equateur le 16 juin, le le 21 juin et enfin le Chili le 25.