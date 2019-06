VIDEO - Copa America : Suarez réclame une main… du gardien chilien !

Scène improbable en Copa America dans la nuit de lundi à mardi : Suarez a réclamé un penalty pour une main… du gardien chilien.

Dans un langage très raffiné, on pourrait dire que Luis Suarez, l’attaquant du et de l’ , est un "petit filou". Souvent prompt à se laisser tomber dans la surface, à exagérer sa douleur lors des fautes commises à son encontre ou encore à réclamer des penaltys imaginaires. Et les exemples ne manquent pas.

Le dernier en date remonte à la nuit de lundi à mardi, lors de la dernière journée du groupe C de la Copa America. La Celeste disputait le match décisif pour la première place face au (1-0) et, après seulement 20 minutes de jeu, Suarez réclamait déjà un premier penalty. La raison ? Son centre en retrait a été détourné en corner par… Gabriel Arias, le portier chilien. Surpris, l’attaquant uruguayen a immédiatement montré son bras à l’arbitre, avant de feinter une prétendue déception en joignant ses mains… Navrant.

😂🤣 Quand Luis Suarez réclame un penalty après un arrêt de la main… Du gardien 👋 pic.twitter.com/1aYX5leLOo — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 25 juin 2019

Le vice de Suarez, l'OL en a fait l'amère expérience

Il ne s’agit d’un secret pour personne, Suarez aime jouer avec le corps arbitral, et il l’a encore prouvé plus tard dans la rencontre en réclamant un carton pour un joueur chilien, lequel venait tout juste de faire un croche-pied à un fan uruguayen entré en douce sur la pelouse.

Un génie le mec 🤣🤣🤣

-

Pendant Uruguay - Chile, Luis Suarez court vers l'arbitre pour signaler que le joueur chilien a fait un croche-pied à un mec qui est rentré sur le terrain pic.twitter.com/bolfwrhELl — 𝒦𝓊𝓃𝓉𝒶 𝓋𝒶𝓃 𝒹𝑒𝓃 𝒦𝒾𝓃𝓉é (@DenKinte) 25 juin 2019

Voir Suarez réclamer un carton ou un penalty imaginaire est presque devenu une habitude. L’Olympique Lyonnais en a fait l’amère expérience lors des huitièmes de finale de la dernière Ligue des Champions. Alors que les Gones ont réussi à arracher le match nul à domicile au match aller (0-0), la seconde manche a très mal démarré au Camp Nou avec un penalty rapidement obtenu par l’ancien joueur de .

Avec beaucoup de vice, puisque Suarez avait volontairement marcher sur la cheville du défenseur lyonnais Jason Denayer afin de provoquer leur chute commune dans la surface. Évidemment, ce n’est pas ce penalty qui a éliminé la bande à Nabil Fekir (5-1 pour le Barça, score final), mais tout de même. Avec de tels comportements, le buteur blaugrana ne rend pas service à sa réputation, ni au football.