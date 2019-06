Copa America - Maradona fustige l'Argentine

Diego Maradona n'a pas manqué de réagir à sa manière à la défaite de l'Albiceleste pour son premier match de la Copa America contre la Colombie.

Contraint en fin de semaine dernière de mettre fin à son aventure sur le banc du club mexicain des Dorados pour "penser à [lui] et à [sa] santé", Diego Maradona n'en a pas moins conservé son franc parler. Alors qu'il déclarait il y a quelques semaines se voir comme l'entraîneur idéal de , le génie argentin a cette fois-ci visé son équipe nationale.

Après avoir raté son entrée dans la compétition en concédant une défaite problématique contre la Colombie (0-2), l'Albiceleste a donc vu le champion du monde 1986 ne pas être tendre avec elle, un an après l'élimination dès les huitièmes de finale de la Coupe du Monde dans la foulée d'une phase de poules laborieuse.

"Tu te rends compte que même les Tonga peuvent nous battre ?" a ainsi balancé Maradona à des journalistes argentins à la suite de la piètre prestation des coéquipiers de Lionel Messi. "Il y a un prestige que nous avons construit à coups de pieds et de poings. C'est quoi le maillot ? Le maillot, tu le sens la p** de ta mère", a-t-il poursuivi, remettant en cause l'implication des joueurs et l'attachement à leur maillot alors que l' n'a plus remporté le moindre trophée depuis 1993.

Les hommes de Lionel Scaloni auront l'occasion de se relancer dans la nuit de mercredi à jeudi (2h30, heure française) avec leur deuxième match de poules contre le , qui a pour sa part concédé le nul devant le Qatar pour son entrée dans la compétition (2-2). Ils n'auront pas le droit à l'erreur s'ils ne veulent pas s'éviter une nouvelle désillusion.