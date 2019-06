Copa America : Le Pérou renverse la Bolivie et revient à hauteur du Brésil

Le Pérou s’est imposé ce mardi soir face à la Bolivie (3-1) et revient à hauteur du Brésil dans le groupe A, tenu en échec par le Venezuela (0-0).

Alors que le , pays organisateur de la compétition, semblait intouchable, rien n’est encore fait pour acquérir la première place de ce groupe A. Peu avant le match nul de la Séleçao face au Venezuela (0-0), le s’est imposé face à la et revient donc à hauteur du Brésil.

Également tenu en échec par la Vinotinto lors de la première journée, le Pérou était contraint de s’imposer pour espérer se qualifier en 1/4 de finale. Pourtant, les choses n’ont pas tourné en faveur de la Blanquirroja avec ce penalty transformé par Martins (28ème).

Mais les Péruviens ont réussi à inverser la tendance en égalisant par l’intermédiaire de Paolo Guerrero juste avant la mi-temps (45ème) qui inscrit, à 35 ans, son 12e but en Copa América, ce qui fait de lui le meilleur buteur du tournoi en activité, à égalité avec le Chilien Eduardo Vargas.

L'article continue ci-dessous

Jefferson Farfan (55ème) et Edison Flores (90+5’) ont permis à leur équipe de l’emporter et de relancer la course à la première place face au Brésil. La finale pour la première place entre les deux équipes, à égalité de points, aura lieu ce samedi à Sao Paulo (21h).

Pour la Bolivie, la qualification s’éloigne. La Verde est dans l’obligation de s’imposer face au pour espérer disputer les quarts de finale.