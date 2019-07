Copa America : le Perou écrase le Chili et file en finale (3-0)

A la surprise générale, le Pérou a écrasé mercredi le double tenant du titre (3-0) en demi-finale de la Copa America et affrontera le Brésil dimanche.

En quête d’un troisième titre consécutif, le ne disputera pas sa troisième finale de Copa America. Alors que l’Arena de Gremio s’attendait à voir une Roja dominatrice, le à étonnement maitrisé son sujet et s’est finalement imposé 3-0 grâce notamment à un très bon Pedro Gallese.

Dès l’entame de match, les Péruviens se sont montrés beaucoup plus dynamiques et se sont procurés les meilleures occasions. Los Incas ont logiquement ouvert le score par l’intermédiaire d’Edinson Flores à bout portant (21ème) avant de doubler la mise par Yotun sur une sortie hasardeuse du gardien chilien (38ème).

L'article continue ci-dessous

Au retour des vestiaires, le Chili s’est réveillé mais n’a pas réussi à concrétiser ses occasions, la faute à l'excellent Pedro Gallese. Le gardien de 29 ans a écœuré Alexis Sanchez et ses partenaires en réalisant un total de sept parades décisives.

Première finale depuis 1975

En fin de match, le capitaine Paulo Guerrero a inscrit le troisième but dans le temps additionnel et Gallese a brillé une dernière fois en arrêtant la panenka d'Eduardo Vargas sur penalty. Sale soirée pour le Chili.

Pour la première fois depuis 1975, le Perou va donc retrouver la finale de Copa America et affronter le Brésil, pays organisateur de la compétition, ce dimanche au stade Maracaña (22h) et tenter d’arracher un troisième succès sud-américain après les victoires en 1939 et 1975.