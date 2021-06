Copa America - Le Brésil gagne encore contre la Colombie

Longtemps mené au score, le Brésil a renversé la Colombie en fin de match pour s'offrir une troisième victoire dans cette Copa America.

Troisième victoire dans la Copa America pour le Brésil, mais pas la plus facile ni celle qui fera le moins parler. Après après largement battu le Venezuela lors du match d'ouverture (3-0) puis le Pérou dans la foulée (4-0), les coéquipiers de Neymar ont cette fois dû s'employer pour renverser la Colombie dans une fin de match polémique.

Les Cafeteros, deuxièmes de la poule au coup d'envoi, ont pourtant longtemps mené au score grâce à l'ouverture du score du joueur de Porto Luis Diaz d'un joli geste accrobatique après à peine dix minutes de jeu.

La Seleçao a ensuite beaucoup tenté pour revenir au score et préserver sa première place du groupe, mais Neymar à notamment touché le poteau peu après l'heure de jeu. Il a finalement fallu une action litigieuse pour voir Firmino égaliser de la tête à un quart d'heure de la fin du match, alors que l'arbitre de la rencontre, Nestor Pitana, avait touché le ballon involontairement pendant l'action.

Malgré les longues protestations des joueurs colombiens, réclamant la VAR et l'annulation de l'égalisation, cette dernière a bien été validée. Avant un deuxième coup de massue, tout au bout du temps additionnel.

Alors que les deux équipes atteignent les 100 minutes de jeu, un corner de Neymar permet à Casemiro de renverser définitivement le match de la tête, offrant au meneur de jeu du PSG sa troisième passe décisive du tournoi. Et au Brésil sa troisième victoire, lui permettant de se diriger désormais tout droit vers la première place de leur groupe.

Il ne reste désormais plus qu'une seule journée dans cette phase de poules, lors de laquelle le Brésil défiera l'Equateur avant de se tourner vers les quarts de finale. La Colombie, elle, sera exemptée puisqu'elle a déjà joué ses quatre matchs et suivra donc de près les résultats pour connaître son classement et donc son prochain adversaire en quarts.

A noter que dans l'autre match de la nuit, l'Equateur menait de deux buts face au Pérou à la pause grâce à un csc de Tapia et un but de Préciado. Avant de voir les Péruviens recoller dès l'entame de la seconde période par l'intermédiaire de Lapadula et Carillo. Deux partout score final, les deux équipes joueront leur place en phase finale lors de l'ultime rencontre.