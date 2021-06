Copa América - Coup dur pour le Chili : Alexis Sanchez manquera le premier tour

La star de la Roja manquera l'intégralité du premier tour en raison d'une blessure.

L'attaquant de la Roja est en effet blessé comme l'a annoncé la sélection chilienne sur son compte Twitter. Il souffre d'une blessure musculaire survenue lors de l'entraînement effectué vendredi.

Cette blessure est un énorme coup dur pour la Roja car Alexis Sanchez (32 ans) est son recordman des sélections (138) et des buts (46). Avec Sanchez en attaque, le Chili a remporté ses deux seules Copa América, en 2015 et 2016 avant d'être finaliste de la Coupe des confédérations en 2017.

Le staff médicale de la sélection n'a pas précisé la durée totale de son absence mais a confirmé que le joueur qui évolue à l'Inter Milan manquera l'intégralité du premier tour (soit quatre matches) et pourrait effectuer son retour à l'occasion des quarts de finale.

Voici la liste des rencontres de la Copa América 2021 pour lesquelles Alexis Sanchez est forfait :

- 14/06 | Chili - Argentine

- 18/06 | Chili - Bolivie

- 21/06 | Chili - Uruguay

- 24/06 | Chili - Paraguay

En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, la Copa América qui devait se tenir en Argentine et en Colombie a été délocalisée au Brésil et le nombre de participants a été réduit à 10 après les forfaits de l'Australie et du Qatar, pays invités.

En conséquence, au lieu d'avoir trois groupes de quatre équipes, le format du premier tour est passé à deux groupes de cinq équipes.