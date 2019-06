Copa America - Attaqué sur ses performances, Messi se défend : "Ce n'est pas une excuse, mais..."

Pas très inspiré depuis l'entame de la Copa America, Leo Messi a invité la pelouse au banc des accusés.

Leo Messi s'est montré assez perfectible depuis le début de la Copa America, lui qui est souvent attaqué par ses contempteurs sur l'écart entre son niveau et son palmarès affichés en sélection et ceux démontrés en club.

Enzo Zidane de nouveau sur le marché

Attaqué sur la disparité de ses prestations entre Catalogne et sélection et tancé sur son début de compétition, Messi a préféré évoquer les... pelouses, qui sont de très mauvaise qualité en Copa America selon lui.

"Pas ma meilleure Copa America"

"Ce n’est pas une excuse mais j’ai du mal avec l’état des pelouses. C’est une honte. On est toujours ralenti, on ne peut pas porter le ballon. C’est dommage que dans un tournoi comme celui-ci les pelouses soient si mauvaises. Mais on doit s’adapter", a estimé celui que d'aucuns considèrent comme le meilleur joueur du monde après le succès acquis face au (2-0), vendredi.

L'article continue ci-dessous

"Ce n'est pas ma meilleure Copa América, il y avait des matchs auxquels je ne m'attendais pas (...) C'est difficile.L'important est que nous ayons gagné et que nous puissions continuer dans ce tournoi", a aussi confié La Pulga.

Pour rappel, les Argentins devront se frotter au , pays hôte de la compétition, en demi-finale. Un match où Messi sera forcéent attendu :

"Nous avons du respect pour le Brésil, nous savons ce que le Brésil signifie, ce sont les hôtes. Ils viennent de faire un match important, où ils ont beaucoup couru contre le . Il est difficile de donner un favori dans un Brésil- , surtout dans cette Copa America, mais ils sont les hôtes. C'est un match équilibré, comme toutes les rencontres entre le Brésil et l'Argentine", a encore estimé le virtuose argentin.