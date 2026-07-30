Al-Nassr a jeté son dévolu sur le recrutement d'un nouveau joueur brésilien lors de l'actuel mercato estival, afin de renforcer les rangs de l'équipe la saison prochaine.

Le journaliste brésilien reconnu Jorge Nicola a déclaré qu'Al-Nassr souhaitait recruter André, milieu de terrain des Corinthians, lors du mercato estival en cours.

De son côté, le club brésilien ne s'oppose pas à l'idée de vendre André, d'autant plus qu'il cherche déjà une grosse vente, sur fond de crise financière qu'il traverse.

Toutefois, les Corinthians souhaitent obtenir 18 millions d'euros en échange de leur jeune joueur, en plus de 4 millions au titre des variables, une somme qu'il sera difficile pour Al-Nassr de débourser, compte tenu de la crise financière qu'il traverse lui aussi.

Selon le même journaliste, il est peu probable que le club brésilien accepte un plan de vente à long terme, en vertu duquel il percevrait le montant de la vente d'André par échéances, ce qui rend l'opération extrêmement complexe.

Ce qui rend l'opération encore plus complexe, ce sont les agents du joueur brésilien eux-mêmes, qui souhaitent le voir rejoindre l'un des clubs européens, d'autant plus qu'il avait été la cible de l'intérêt du Milan AC et de la Juventus par le passé.

André, âgé de 20 ans, évolue principalement comme milieu de terrain défensif. Il a été promu en équipe première l'été dernier, disputant 43 matches avec les Corinthians, au cours desquels il a inscrit 7 buts et délivré deux passes décisives.

Rappelons qu'Al-Nassr cherche à recruter un nouveau joueur au poste de milieu défensif, afin de compenser le départ du Croate Marcelo Brozovic à l'issue de son contrat, en fin de saison dernière.

Al-Nassr était proche de recruter le Portugais Samu Costa, milieu de terrain du Real Majorque, mais il n'est pas encore parvenu à finaliser l'opération, en raison des restrictions financières qui lui sont actuellement imposées.