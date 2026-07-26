La Juventus s'est immiscée dans la course à la signature de la star de la sélection anglaise, qui a livré une prestation remarquable lors de la dernière Coupe du monde.

John Stones est devenu agent libre après sa participation remarquée avec la sélection anglaise à la Coupe du monde, ce qui a suscité l'intérêt de plusieurs clubs en quête de renforcer leur arrière-garde durant le mercato actuel.

Le joueur est disponible pour un transfert gratuit à l'issue de son contrat avec Manchester City. Malgré son faible temps de jeu la saison dernière, sa cote a nettement grimpé après sa solide performance avec les « Three Lions » lors du Mondial.

Selon le journal « The Sun », John Stones a mené des discussions avec la Juventus concernant un possible transfert à l'étranger après son départ de Manchester City.

Stones, âgé de 32 ans, est devenu agent libre après avoir mis un terme à une magnifique période de dix ans avec Manchester City, où il a remporté six titres de Premier League, trois FA Cup, trois Coupes de la Ligue et une Ligue des champions.

Le défenseur central a reçu des offres de plusieurs grands clubs durant le mercato estival après avoir disputé cinq matches internationaux avec la sélection anglaise lors de la Coupe du monde de cette année.

Le nom de ce défenseur polyvalent a été associé à des clubs tels qu'Arsenal, Chelsea, l'Inter Milan et son ancien club, Everton.

Mais selon le spécialiste des transferts Gianluca Di Marzio, la Juventus est le seul club à avoir pris contact avec l'entourage de John Stones.

La Juventus cherche à renforcer sa défense, désireuse de rivaliser avec force la saison prochaine.

Les Bianconeri ont connu une saison décevante, terminant à la sixième place du classement et échouant à se qualifier pour la Ligue des champions. La saison prochaine, ils devront se contenter de la Ligue Europa.