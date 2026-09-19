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Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Convoité en Arabie saoudite, une star de City envisage un départ lors du mercato hivernal

Mercato
Manchester City
Premier League
Saudi Pro League
M. Kovacic
Angleterre
Arabie saoudite

La saison dernière a été marquée par le plus grand revers dans la carrière de Mateo Kovacic, la star de Manchester City, qui a passé la majeure partie de cette période en phase de convalescence en raison de sa blessure.

Kovacic a disputé 9 matches la saison dernière, pour un total de 242 minutes, et le plus intéressant est que son absence, de septembre à mars, n'a pas beaucoup affecté son niveau technique lorsqu'il jouait.

Le journal croate Jutarnji List a rapporté que Kovacic prévoyait de quitter Manchester City lors du prochain mercato hivernal.

Il a précisé que le joueur croate s'était senti frustré et voulait partir, après l'arrivée d'Enzo Fernandez cet été, mais que cela avait échoué faute de temps suffisant.

Kovacic disposait d'un ensemble d'offres alléchantes, notamment en provenance de Turquie, ainsi que d'offres venues d'Arabie saoudite, et il a également reçu des contacts en provenance d'Italie.

Premier League
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Il était difficile de concilier tous les intérêts, qu'il s'agisse de ceux de Manchester City, de Kovacic ou de l'autre club, et au final le temps a manqué, contraignant le joueur croate à rester à l'Etihad Stadium.

Après un seul mois de compétition, il est devenu évident qu'un automne difficile attendait Kovacic, autrement dit des apparitions intermittentes.

Mais il est également vrai que, en plus de ses matches internationaux, il aura disputé une vingtaine de rencontres d'ici l'ouverture du marché des transferts hivernal, sachant que son contrat avec les Citizens expire à l'été 2027.

À ce moment-là, il devra tout simplement quitter l'Etihad Stadium, car à 32 ans, et après avoir passé la saison dernière entre opérations chirurgicales et période de convalescence, Kovacic a besoin de jouer régulièrement et de prendre du plaisir avec le football.

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