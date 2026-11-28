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José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a assuré ne vouloir aucun changement dans son effectif lors du prochain mercato d'hiver. Il a insisté sur le fait qu'il ne souhaite ni recruter de nouveaux joueurs ni laisser partir qui que ce soit, tant il est pleinement satisfait du groupe actuel.

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Selon le quotidien espagnol « AS », Mourinho avait exprimé l'été dernier son souhait de travailler avec un effectif restreint d'environ 22 ou 23 joueurs, soit deux joueurs par poste plus un joueur supplémentaire. Il dispose pourtant aujourd'hui d'un groupe bien plus large.

L'effectif du Real Madrid compte 26 joueurs, dont Thiago Pitarch, inscrit avec la Castilla mais considéré à tous égards comme un joueur de l'équipe première. Cela offre à l'entraîneur de nombreuses options et des solutions variées, comme on l'a clairement vu lors de la série de neuf victoires consécutives récemment enchaînée par l'équipe.

Mourinho semble si satisfait de la composition actuelle qu'il a tenu, en conférence de presse et plus d'un mois avant l'ouverture du mercato d'hiver, à envoyer un message clair sur sa position concernant le marché des transferts.

« Il n'y a aucun joueur dont je dirais que je ne l'aime pas, que je ne veux pas de lui ici ou qu'il faut lui ouvrir la porte en janvier. Et pour vous aider, deux mois avant le grand tapage, je le dis dès maintenant : je ne veux aucun joueur, ni pour arriver ni pour partir. La porte est fermée dans les deux sens. N'inventez pas d'informations sur le mercato, parce que je ne veux rien », a déclaré l'entraîneur portugais.

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Cette déclaration de Mourinho constitue un message clair aux agents qui pourraient envisager de contacter la direction du Real Madrid pour proposer les services de nouveaux joueurs, puisque le club ne se lancera pas sur le prochain mercato hivernal. Elle s'adresse aussi aux joueurs qui pourraient songer à partir en quête d'un temps de jeu plus important.

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Endrick apparaît comme l'un des cas les plus évidents à cet égard, lui qui a récemment laissé entendre au Brésil qu'il pourrait chercher une porte de sortie lui permettant d'obtenir davantage de minutes de jeu.

La conférence de presse de Mourinho, avant le match face à Alavés, a été une nouvelle occasion de saluer ses joueurs : il a loué à plusieurs reprises l'état d'esprit qu'ils affichent et l'ambiance positive qui règne dans le vestiaire.

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« Si l'on cherche le onze idéal, je ne pense pas qu'il existe de onze idéal pour moi. Il n'y a pas de concurrence en ce sens ici : nous voulons tous la même chose et nous poursuivons le même objectif. Le groupe fonctionne comme une seule équipe. Quand un joueur marque, le but est pour le Real Madrid », a expliqué Mourinho.

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Il a ajouté : « On trouvera toujours quelques visages mécontents, mais je n'ai rencontré aucun problème jusqu'à présent. Il est normal qu'un problème surgisse à un moment donné, mais le vestiaire lui-même saura le contenir. Je vois une équipe unie, où tous les joueurs ont un objectif commun. »

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Et de poursuivre : « L'objectif collectif l'emportera sur les égoïsmes naturels propres à chaque joueur. C'est un groupe incroyable, composé de joueurs exceptionnels à tous points de vue. »

Tout en louant son groupe, Mourinho a également tenu à se montrer ferme envers tout joueur qui n'accepterait pas de rester sur le banc ou de ne pas être titularisé lors des grands matchs, un point qui revient régulièrement au sujet de Vinícius Júnior en particulier.

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« S'il se fâche, c'est son problème, pas le mien. Tous les joueurs sont au même rang. Si l'un d'eux se retrouve un jour sur le banc et que cela ne lui plaît pas, que voulez-vous que je fasse ? », a lancé le technicien portugais.

Il a enchaîné : « Mbappé et Jude Bellingham jouent beaucoup de minutes, mais cela n'a rien à voir avec les noms ou le statut. C'est une question de niveau, celui qu'ils affichent, qui ne peut pas être comparé à ce qu'un autre joueur pourrait apporter. C'est ce qui fait la différence. C'est moi qui fixe les priorités, et c'est là la force de l'équipe. »

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La blague des joueurs à Mourinho

Dans le même registre, Mourinho a insisté sur la nécessité de ne pas se relâcher en Liga. Il a souligné que l'objectif de prendre la tête du classement n'était pas encore atteint et que l'équipe devait se concentrer sur chaque match sans se préoccuper d'autres calculs.

Interrogé sur les chances du Real Madrid de jouer le titre en Ligue des champions, il a répondu sans détour : « Je vois le Real Madrid battre Alavés, rien de plus. Chaque point que nous ne prenons pas est un point perdu, et il pourrait s'avérer décisif à la fin. Nous devons essayer de prendre les trois points. »

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Concernant la Ligue des champions, Mourinho s'est réjoui du sans-faute réalisé jusqu'ici par l'équipe, avec 15 points sur 15 possibles. Ce bilan renforce ses chances d'éviter les barrages qualificatifs pour les huitièmes de finale, un enjeu crucial compte tenu d'un calendrier surchargé.

« Notre objectif est de ne pas disputer les barrages de la Ligue des champions, et je suis heureux que nous soyons proches de l'atteindre », a-t-il déclaré.

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Malgré les bons résultats du Real Madrid, le jeu manque encore de la régularité nécessaire. On l'a vu face à Eindhoven : l'équipe a livré une première période très médiocre, avant de se montrer brillante en seconde.

Mourinho continue de chercher la constance tout au long des matchs. Il en a parlé avec ses joueurs, qui lui ont fait une réponse amusante qui l'a fait rire.

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« C'est un processus sur lequel nous travaillons. Nous voulons arriver à un stade où nous commençons bien les matchs, où nous jouons bien, puis où nous les terminons bien aussi. Cela ne fait que cinq mois, même si on a l'impression que cela fait deux ans », a expliqué l'entraîneur portugais.

Avant de conclure : « Il nous manque encore la régularité nécessaire. J'ai interrogé deux joueurs pour comprendre, et leur réponse était drôle. Ils m'ont dit : “Mister, si nous commençons bien le match, vous allez vous ennuyer sur le banc. Alors nous commençons mal et nous vous donnons une dose d'adrénaline pour que vous fassiez quelque chose. Nous vous aidons.” »