La sélection allemande ne s'attendait pas à vivre des heures tranquilles avant d'affronter la Grèce, après que le camp de la Mannschaft a reçu une visite surprise de l'Agence nationale antidopage, un épisode qui a attiré l'attention avant la rencontre tant attendue de la Ligue des nations de l'UEFA.

La sélection allemande se déplace chez son homologue grecque, ce dimanche soir, au stade Toumba du PAOK Salonique, dans un match qui devrait connaître une forte affluence, les tribunes du stade pouvant accueillir près de 28 000 spectateurs, dont environ 1 400 supporters allemands qui accompagneront la sélection de leur pays à Salonique.

Quelques heures avant le coup d'envoi, la sélection allemande a reçu une visite surprise dans son lieu de résidence à Herzogenaurach, après que l'Agence nationale antidopage « NADA » s'est présentée vendredi soir pour procéder à des contrôles inopinés.

Selon le journal allemand « Bild », l'agence a demandé à cinq joueurs de la sélection de fournir des échantillons d'urine, dans le cadre des procédures de dépistage antidopage, une démarche habituelle au sein des programmes de contrôle inopiné des sélections et des joueurs.

Sur le terrain, c'est l'arbitre français chevronné Clément Turpin qui dirigera la rencontre. Il n'est pas étranger à la sélection allemande, pour avoir déjà officié lors de plusieurs de ses matchs. Turpin était l'arbitre de la rencontre entre l'Allemagne et la Hongrie, qui s'était soldée par une victoire de la Mannschaft sur le score de cinq buts à zéro à Düsseldorf, en septembre 2024.









Mais le nom de l'arbitre français a été associé à un épisode controversé en avril 2023, lorsqu'il a dirigé le match entre le Bayern Munich et Manchester City lors du quart de finale aller de la Ligue des champions, qui s'était terminé sur un match nul 1-1.

Après la rencontre, Thomas Tuchel, alors entraîneur du Bayern Munich, avait adressé de vives critiques à Turpin, ironisant sur sa prestation en lui attribuant « un six sur six dès la première minute », après que l'arbitre français avait expulsé l'entraîneur allemand à la suite d'un deuxième carton jaune.

La composition de la sélection allemande a connu un changement avant la rencontre, le nouveau venu Felix Kaidel, âgé de 23 ans, remplaçant Serge Gnabry. Kaidel portera le maillot numéro 20 avec la sélection allemande, lors d'une apparition qui constitue une nouvelle étape dans sa carrière internationale.

Par ailleurs, la tenue que portera la sélection allemande lors de la rencontre face à la Grèce a été arrêtée : les joueurs de la Mannschaft porteront le nouveau maillot noir, lequel était apparu pour la première fois lors de la rencontre face aux Pays-Bas à Amsterdam, qui s'était terminée sur un match nul 1-1.