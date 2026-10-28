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Fleetwood Town v Arsenal - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
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Contre toute attente : une spécialiste en lecture labiale révèle ce qu'a dit Arteta après l'expulsion de Daouman

Fleetwood vs Arsenal
Fleetwood
Arsenal
Carabao Cup
M. Arteta
M. Dowman
Angleterre
Espagne

Lourde défaite pour Arsenal

Une spécialiste de la lecture labiale a révélé les mots adressés par l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, au jeune joueur Max Dowman, après son expulsion hier, face à Fleetwood Town en huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue anglaise « Carabao ».

Dowman a livré une bonne prestation durant la rencontre, mais il a été expulsé à la 86e minute, à la suite d'un coup de pied porté à Harrison Neal, et une altercation a rapidement éclaté entre les joueurs des deux camps en réaction à cela.

Alors que Dowman passait à côté d'Arteta, l'entraîneur espagnol a été vu en train de dire quelque chose au jeune joueur âgé de 16 ans.

À un moment où les spéculations allaient dans le sens où Arteta aurait adressé des mots acerbes à Dowman, du fait de sa vive colère après l'expulsion, l'experte en lecture labiale, Nicola Hickling, a révélé ce qu'elle pense avoir été dit à Dowman pendant qu'il quittait le terrain.

Selon le site Football London, elle a révélé qu'Arteta a dit au joueur : « Va dans le vestiaire, Max ».

Le club adverse, pensionnaire de quatrième division, a créé une énorme surprise en éliminant Arsenal aux tirs au but (5-3) après un match nul 1-1 dans le temps réglementaire.

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