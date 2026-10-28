Une spécialiste de la lecture labiale a révélé les mots adressés par l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, au jeune joueur Max Dowman, après son expulsion hier, face à Fleetwood Town en huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue anglaise « Carabao ».

Dowman a livré une bonne prestation durant la rencontre, mais il a été expulsé à la 86e minute, à la suite d'un coup de pied porté à Harrison Neal, et une altercation a rapidement éclaté entre les joueurs des deux camps en réaction à cela.

Alors que Dowman passait à côté d'Arteta, l'entraîneur espagnol a été vu en train de dire quelque chose au jeune joueur âgé de 16 ans.

À un moment où les spéculations allaient dans le sens où Arteta aurait adressé des mots acerbes à Dowman, du fait de sa vive colère après l'expulsion, l'experte en lecture labiale, Nicola Hickling, a révélé ce qu'elle pense avoir été dit à Dowman pendant qu'il quittait le terrain.

Selon le site Football London, elle a révélé qu'Arteta a dit au joueur : « Va dans le vestiaire, Max ».

Le club adverse, pensionnaire de quatrième division, a créé une énorme surprise en éliminant Arsenal aux tirs au but (5-3) après un match nul 1-1 dans le temps réglementaire.

À lire aussi : un aveu madrilène surprenant au sujet de Rodri et un message à Vinicius