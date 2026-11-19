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Une fuite surprise a révélé l'identité du lauréat du titre de meilleur joueur d'Asie 2026, à rebours de tous les pronostics de ces dernières semaines.

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La cérémonie de remise des trophées des meilleurs d'Asie se tient ce jeudi à l'Aksra Theatre King Power, à Bangkok, la capitale thaïlandaise, qui avait déjà accueilli l'événement en 2017. Des récompenses y seront décernées dans 19 catégories différentes.

Parmi les distinctions remises au cours de la soirée figure le titre de meilleur joueur d'Asie, que se disputent les Saoudiens Firas Al-Buraikan, attaquant d'Al-Ahli, et Salem Al-Dawsari, capitaine d'Al-Hilal , ainsi que l'Iranien Alireza Beiranvand, gardien de but du club de Tractor.

À quelques minutes du début de la cérémonie, le quotidien saoudien « Asharq Al-Awsat » a lâché une véritable bombe en affirmant que le gardien iranien Alireza Beiranvand était le mieux placé pour remporter le trophée, devant Salem Al-Dawsari et Firas Al-Buraikan.

« Avant le début de la cérémonie, Firas Al-Buraikan était le favori pour décrocher le trophée, en raison du nombre de points qu'il possède », a déclaré Fahd Al-Issa, correspondant du journal saoudien à Bangkok.

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Avant de nuancer : « Mais je viens de recevoir des fuites non confirmées, émanant de sources solides, selon lesquelles l'Iranien Alireza sera le lauréat aujourd'hui. »

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Ces fuites vont à l'encontre des pronostics, puisque tout le monde voyait Firas Al-Buraikan remporter le titre de meilleur joueur d'Asie 2026, après ses performances remarquables avec Al-Ahli et la sélection saoudienne.

Al-Buraikan a mené Al-Ahli au titre en Ligue des champions de l'AFC Élite, le deuxième de l'histoire du club et le deuxième d'affilée, grâce à une victoire 1-0 face aux Japonais du Machida Zelvia en finale.

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Le joueur de 26 ans a eu le dernier mot dans cette compétition : entré en jeu en finale, il a inscrit le but de la victoire à la sixième minute du temps additionnel.

Les exploits d'Al-Buraikan ne se sont pas limités à Al-Ahli, puisqu'il a également conduit l'Arabie saoudite au sacre lors de la 27e édition de la Coupe du Golfe arabe, « Khaleeji 27 », en octobre dernier.

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L'attaquant saoudien a offert à son pays son quatrième titre dans la compétition régionale, le premier depuis 23 ans, en inscrivant un nouveau but décisif en finale, lors de la victoire 2-0 face aux Émirats arabes unis.

Grâce à ses performances remarquables, Al-Buraikan a terminé meilleur buteur de « Khaleeji 27 » avec 3 réalisations, après avoir déjà inscrit un doublé contre Oman en phase de groupes.

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L'attaquant d'Al-Ahli serait devenu le septième joueur saoudien à remporter le titre de meilleur joueur d'Asie depuis que la Confédération asiatique de football (AFC) a adopté cette récompense en 1994.

Saeed Al-Owairan a été le premier lauréat sous l'égide de l'AFC en 1994, avant d'être imité par Nawaf Al-Temyat en 2000, puis Hamad Al-Montashari en 2005, Yasser Al-Qahtani en 2007, Nasser Al-Shamrani en 2014 et enfin Salem Al-Dawsari en 2022 et 2025.