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Abobakr El Mokadem

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Contre toute attente, les statistiques soutiennent Cristiano face à Messi et Mbappé depuis le Mondial au Qatar

Portugal vs Ouzbékistan
Portugal
Ouzbékistan
Coupe du monde
C. Ronaldo
L. Messi
Kylian Mbappé
Portugal
Ouzbékistan
É.-U.
Argentine
France

Un match brillant face à l’Ouzbékistan

Une nouvelle statistique impressionnante place le Portugais Cristiano Ronaldo devant l’Argentin Lionel Messi et le Français Kylian Mbappé.

Ronaldo a inscrit un doublé lors de la première mi-temps du match Portugal-Ouzbékistan, comptant pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Critiqué après le match nul 1-1 face à la République démocratique du Congo, où il était resté muet, le capitaine portugais a répondu de la meilleure manière.

  Pourtant, le compte « Mr Sheep », référence statistique sur le réseau « X », rappelle que Ronaldo domine son rival Lionel Messi ainsi que Kylian Mbappé sur le plan international au cours des quatre dernières années.

Selon le compte spécialisé, l’attaquant portugais a inscrit 30 buts en 35 matchs (0,86 but par match) avec sa sélection depuis la Coupe du monde 2022 au Qatar.

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Il ajoute : « Messi : 24 en 29 matchs (0,83), Mbappé : 24 en 34 matchs (0,71) ».


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