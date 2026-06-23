Contre toute attente, les statistiques soutiennent Cristiano face à Messi et Mbappé depuis le Mondial au Qatar

Une nouvelle statistique impressionnante place le Portugais Cristiano Ronaldo devant l’Argentin Lionel Messi et le Français Kylian Mbappé.

Ronaldo a inscrit un doublé lors de la première mi-temps du match Portugal-Ouzbékistan, comptant pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Critiqué après le match nul 1-1 face à la République démocratique du Congo, où il était resté muet, le capitaine portugais a répondu de la meilleure manière.

Pourtant, le compte « Mr Sheep », référence statistique sur le réseau « X », rappelle que Ronaldo domine son rival Lionel Messi ainsi que Kylian Mbappé sur le plan international au cours des quatre dernières années.

Selon le compte spécialisé, l’attaquant portugais a inscrit 30 buts en 35 matchs (0,86 but par match) avec sa sélection depuis la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Il ajoute : « Messi : 24 en 29 matchs (0,83), Mbappé : 24 en 34 matchs (0,71) ».



