L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, a surpris les supporters du « Zaïm » avec la formation alignée face au MC Alger en match amical.

Al-Hilal affronte le MC Alger, dans quelques instants, pour la troisième rencontre du « Zaïm » lors de son stage à l'étranger en Autriche, avant le début de la nouvelle saison 2026-2027.

Inzaghi a dévoilé la formation officielle de l'équipe, qui a vu la participation du latéral droit Mohamed Mahzari, la nouvelle recrue en provenance d'Al-Taawoun, contre toute attente.

Le journal saoudien « Al-Riyadiah » avait affirmé que Mahzari, aux côtés du milieu de terrain portugais Ruben Neves, avaient passé des examens physiques et de condition physique, ce mercredi matin, avec une participation au match jugée difficile.

Mahzari n'a rejoint le stage d'Al-Hilal que lundi dernier, après l'annonce officielle par Al-Hilal de sa signature en provenance d'Al-Taawoun.

En revanche, l'entraîneur italien a laissé son nouveau joueur néerlandais Crysencio Summerville, en provenance de West Ham United, sur le banc des remplaçants, avec des spéculations sur son entrée comme remplaçant durant la seconde période pour quelques minutes.

La formation a également vu la participation en tant que titulaire de l'attaquant uruguayen Darwin Nunez, malgré toutes les informations qui confirment son départ de l'équipe durant le mercato estival actuel, ou son exclusion de la liste locale à tout le moins.

Inzaghi s'est appuyé sur Nunez comme avant-centre pur, aux côtés de l'Ivoirien Mohamed Kader Meite, en plus de l'ailier brésilien Malcom, dont le nom est lui aussi associé à un départ.

La composition d'Al-Hilal était la suivante :

Gardien de but : Mohamed Al-Owais

Défense : Mohamed Mahzari - Kalidou Koulibaly - Ali Lajami - Moteb Al-Harbi

Milieu de terrain : Nasser Al-Dawsari - Sohaib Al-Zaid - Sergej Milinkovic-Savic

Attaque : Malcom - Darwin Nunez - Mohamed Kader Meite

Le match face au MC Alger sera le troisième disputé par Al-Hilal lors de son stage à l'étranger en Autriche, après avoir déjà battu le club autrichien du Sturm Graz sur le score de 2-1, avant de s'imposer face aux Sud-Africains des Mamelodi Sundowns sur un score de 2-0.

Le « Zaïm » clôturera ses matchs du stage d'Autriche le 3 août prochain, lorsqu'il affrontera l'Al-Ahli qatari, avant de retourner dans la capitale saoudienne, Riyad.