Contre toute attente, la FIFA a décerné un prix significatif aux Pays-Bas malgré leur Coupe du monde décevante

Éliminés depuis plusieurs semaines de la Coupe du monde, les Pays-Bas ont tout de même été distingués par la FIFA, qui leur a décerné le Prix du Fair-play.

Décerné depuis 1970, ce trophée distingue l’équipe la plus sportive de la Coupe du monde. Il récompense des valeurs d’esprit sportif, de respect et de comportement exemplaire, aussi bien sur le terrain qu’en dehors.

Le nombre de cartons jaunes et rouges constitue l’un des principaux critères d’évaluation. Les Pays-Bas n’ont reçu aucun carton rouge et seulement trois avertissements durant la compétition. Une discipline exemplaire qui souligne leur comportement sportif.

La Turquie, la République tchèque et la Tunisie ont certes récolté encore moins de cartons, mais elles n’ont pas franchi le premier tour. Les Néerlandais ont donc disputé un match supplémentaire, le seizième de finale contre le Maroc, ce qui rend leur discipline d’autant plus remarquable.

Bien que la FIFA n’ait pas officiellement justifié ce choix, le comportement exemplaire des supporters néerlandais a sans doute pesé dans la balance. La mobilisation des fans oranges aux États-Unis a retenu l’attention de l’opinion internationale, et la désormais célèbre « marche orange » est devenue un phénomène largement commenté.

C’est la première fois que les Pays-Bas remportent ce trophée. Lors de l’édition précédente, l’Angleterre avait été primée, tandis que le Brésil reste recordman avec quatre victoires.

Cette récompense vient donc apporter une touche positive à une Coupe du monde globalement décevante pour les Oranje, tout en revêtant une signification particulière : ces dernières années, la sélection néerlandaise avait souvent été critiquée pour son manque d’engagement défensif, aussi bien envers ses propres joueurs qu’envers ses adversaires.